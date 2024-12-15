"Большое государство": как правительство планирует решить социальные и экономические вызовы

То, что бюджет, который мы сейчас принимаем, он глубоко дефицитный, дефицитный прям такой, что дальше уже некуда дефицитить, ниже нырнуть уже невозможно. То есть это очень яркие ограничения, и мы к этим границам приблизились. Какого-то лавирования с помощью дополнительного арсенала здесь фактически нет. Даже на некоторые социальные выплаты приходится уже сейчас (в следующем году) брать заемы. А это означает, что экономика не генерирует те деньги, которые мы собираемся выплачивать. Это будет безусловно увеличивает долг Литвы, а значит долг каждого из нас с вами, и особенно наших детей, которые тоже будут это все возвращать.



Поэтому действительно что важно, это вернуть экономике стабильность именно с точки зрения производства и генерирования внутреннего продукта. Ну, и конечно продуктивность экономики — это еще одна наболевшая тема. Безусловно, если мы сравниваем глобально, Европа очень сильно просела за последние несколько лет по сравнению с США и Китаем. Но Литва, к сожалению, здесь лидером не может себя назвать, потому что продуктивность работы падает уже третий год подряд. И это конечно связано и с миграционной политикой. Но никакая миграционная политика не должна уменьшать продуктивность. То есть это опять вопрос капитала, вопрос инвестиций.