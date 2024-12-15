"Большое государство": как правительство планирует решить социальные и экономические вызовы

Давайте начнем с программы "Большое государство", как её окрестили. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что она из себя представляет?
— Большому кораблю — большое плавание, как говорится. Если говорить о данной программе, то ее основная цель — объединять, а не разъединять. Общение с избирателями показало, что главная претензия к предыдущему правительству заключалась в отсутствии диалога. Пропасть между властью и обществом была настолько велика, что даже крупным инвесторам с миллионными вложениями было сложно добиться внимания к своим проблемам.
Новая программа ориентирована на инклюзивность, открытость и постоянное сотрудничество. Возможно, именно поэтому она не встретила резкой критики со стороны бизнесменов и аналитиков. Конечно, острые вопросы и углы остаются, но основная цель программы — восстановить экономику, поставить её на такие хорошие стабильные рельсы для того, чтобы можно было воплотить в жизнь все социальные вопросы, которые очень подробно указаны в данной программе.
Программа не только направлена на стабильность и экономический рост, но и является социально ориентированной. Она поднимает многие вопросы, которые ранее не решались или оставались без внимания.
В нашем разговоре хотелось бы сосредоточиться на социально-экономической части программы. По итогам работы нынешнего правящего большинства, чего вы планируете достичь? Можно ли говорить о том, что идея государства благосостояния, которую продвигал Гитанас Науседа, становится реальностью?
— Государство благосостояния уже ощутимо для жителей крупных городов. Однако нельзя сказать то же самое о всех жителях Литвы. Снижение разрыва в уровне развития регионов, который значительно усилился после пандемии, и продолжает рости, станет основной целью, которую должно достичь правительство в ближайшие четыре года.
Демографическая проблема тоже остается критической. Правительство планирует внедрить яркую демографическую политику, которая должна стимулировать рождаемость. Например, десять лет назад правительство Сквернялиса ввело детские выплаты. Нам нужно двигаться в этом направлении дальше.
Как вы понимаете понятие "благосостояние"? Есть ли страна, на которую вы ориентируетесь?
— Безусловно. Первое, что нужно, это стабильность, стабильность и прогнозируемость. И это очень важно и для жителей Литвы, и для бизнеса Литвы. Здесь опять же не должно быть никакого противопоставления. То есть обычно говорят, что вот мы думаем о малоимущих, скажем, о тех, чьи доходы ниже среднего. Наша программа охватывает все слои населения, в том числе как раз и среднеобеспеченную семью, у которой есть и кредит на квартиру, или которая хочет, но не может взять кредит на квартиру, которая хочет жить в Литве, которая хочет здесь работать, которая хочет рожать здесь детей и растить их опять же, и которая сможет нормально зарегистрироваться к врачу, не ожидая полгода или год своей очереди.
То есть это такие социальные вопросы, которые действительно уже накипели, наболели и которые очень актуальны, и нужно их решать достаточно быстро.
Однако нужно понимать, что даже самая красивая и сбалансированная программа не может быть реализована за первый месяц или первый год. Это скорее направление, в котором мы будем двигаться. Конкретные показатели будут прописаны в отдельном документе, который станет системой KPI для правительства.
Но на данный момент опять же, если мы будет сравнивать себя со странами, то невозможно приблизить себя к какой-либо стране. Конечно, идея демократов, социал-демократов приблизиться к скандинавским странам, то есть к их понятию того, что люди хотят платить налоги, и хотят платить налоги не потому, что они такие добрые и отдающие, а просто потому, что они очень четко понимают, что именно они за эти налоги получат. И хотелось бы в общем-то приблизиться к этому понятию. Что касается экономических понятий, то сейчас мы выглядим совсем неплохо в контексте Евросоюза, но нужно тоже очень четко понимать, что теперешние результаты достаточно нестабильны, к сожалению.
То, что бюджет, который мы сейчас принимаем, он глубоко дефицитный, дефицитный прям такой, что дальше уже некуда дефицитить, ниже нырнуть уже невозможно. То есть это очень яркие ограничения, и мы к этим границам приблизились. Какого-то лавирования с помощью дополнительного арсенала здесь фактически нет. Даже на некоторые социальные выплаты приходится уже сейчас (в следующем году) брать заемы. А это означает, что экономика не генерирует те деньги, которые мы собираемся выплачивать. Это будет безусловно увеличивает долг Литвы, а значит долг каждого из нас с вами, и особенно наших детей, которые тоже будут это все возвращать.
Поэтому действительно что важно, это вернуть экономике стабильность именно с точки зрения производства и генерирования внутреннего продукта. Ну, и конечно продуктивность экономики — это еще одна наболевшая тема. Безусловно, если мы сравниваем глобально, Европа очень сильно просела за последние несколько лет по сравнению с США и Китаем. Но Литва, к сожалению, здесь лидером не может себя назвать, потому что продуктивность работы падает уже третий год подряд. И это конечно связано и с миграционной политикой. Но никакая миграционная политика не должна уменьшать продуктивность. То есть это опять вопрос капитала, вопрос инвестиций.
И ещё одна большая статья в программе связана именно с уменьшением бюрократии, что облегчило бы поток и приток инвестиций в Литву, безусловно, в достаточно тяжёлых геополитических условиях. Инвестиции должны давать доходность и самому инвестору. На данный момент мы акцентируем то, что инвесторы одинаково хороши: и литовские инвесторы, и заграничные инвесторы. Хотелось бы сравнять их позиции. Несмотря на то, что деньги извне всегда дают большой всплеск в экономику, но если инвестиции уходят из Литвы по разным причинам, например, из-за завышенных цен на энергоносители, или из-за бюрократических каких-то проволочек, уходят в те же самые Нидерланды, для нас это очень большая потеря. Ведь за ними уходят и таланты, за ними уходят люди и капитал. Капитал очень мобильный, он, как ртуть, может переливаться из страны в страну.
Уточню, известны ли вам случаи, когда инвесторы не захотели заходить в Литву как раз из-за геополитической ситуации.
— Безусловно.То есть это вопросы даже первостоящие. В основном они смотрят на геополитику, смотрят на риски именно с этой стороны, и потом они уже смотрят на ставки, возможность продвижения, количество людей и тому подобное. То есть это попадает в топ три решений. И, к сожалению, мы в этом плане проигрываем даже скандинавским странам. Для этого нужно очень хорошо себя позиционировать. Мы многое сделали для того, чтобы Литва чувствовала себя достаточно уверенно. Но зачастую маркетинг наш был такой, что мы находимся фактически на крае, нам просто нужно больше денег. Это инвесторов не привлекает. Но если показывать, насколько у нас сильный рост, как много внимания мы уделяем охранным системам, насколько защищеными и охранямыми мы на данный момент уже являемся, и усилить это ощущение, то тогда мнение инвесторов потихоньку будет меняться.
Сейчас Литва демонстрирует хорошие экономические показатели. Например, Эстония: ВВП – 0,7%, Латвия: – 1,6%, Литва + 1,2%, что является вторым результатом в ЕС. Можно ли это считать заслугой предыдущего правительства?
— Конечно, это результат проделанной работы, но расслабляться нельзя. Для Литвы 1,2% роста — это недостаточно. У нас большие амбиции, и рабочая сила в стране обладает огромным потенциалом. Та же самая серебряная экономика, которую тоже нужно интегрировать, потому что, как бы там ни было, рынок труда, он далеко не резиновый. И был период, когда осуществили определённые вливания в рынок труда, были созданы определённые платформы, чтобы люди могли остаться. Нам необходимо повысить продуктивность, которая, к сожалению, падает третий год подряд. Это связано с рядом факторов, включая миграционную политику и недостаток инвестиций.
Где правительство планирует брать деньги на социальные программы? Увеличение финансовой поддержки семей, расширение региональной жилищной программы для молодых семей, отмена автоматического включения в пенсионные накопления второй ступени, возврат зависимости пенсии от стажа работы. И это далеко не все. Вы только упомянули, что очень сложно маневрировать.
— Возможности для маневра практически отсутствуют. Будет пересмотрен бюджет, бюрократический аппарат, а также введены прогрессивные налоги. Это все нужно будет сделать достаточно быстро, но опять же, не до Рождества, и не до Нового года. В ближайшие три месяца должны появиться уже конкретные планы с конкретными показателями. Я думаю, что в ближайшие полгода будут пересмотрены основные механизмы для поиска денег, чтобы эти программы можно было внедрять.
На данный момент у нас, конечно, есть некоторые определённости: есть введение прогрессивного налога. Прогрессивный налог это такой острый угол программы, для которого, в общем то, и нужно было создать крепкое большинство в Сейме.
Важно подчеркнуть, что прогрессивное налогообложение коснется только тех, кто получает действительно высокие доходы. Средний класс и люди с доходами ниже среднего не пострадают.
Где взять деньги на различные инициативы? Есть два пути: либо где-то урезать, либо повысить налоги. Что выберет новон правительство?
— И там, и там. Это будет опять же сбалансированно, где-то будет увеличиваться, где-то будет уменьшаться.Основа строится на диалоге, и на диалоге очень много будет завязано именно с бизнесом на привлечение большего капитала для того, чтобы сам пирог был пошире, побольше, потолще. И тогда пирог можно будет уже, соответственно, на кусочки делить по другому.
К вопросу об инвесторах, и о том, что их пугает геополитическая ситуация. Немецкое оборонно-промышленное предприятием Rheinmetall и американский завод боеприпасов показывает пример. Видите ли вы потенциал для привлечения новых инвесторов, или будете концентрироваться на действующих проектах?
— Потенциал огромен, особенно учитывая, что оборонная промышленность в Литве остается недоразвитой. Впрочем, это характерно и для большинства стран Евросоюза после холодной войны, когда многие сократили объемы оборонного производства.
Что радует, так это активное развитие стартапов. Они демонстрируют впечатляющие результаты: буквально вчера проходили номинации на лучшее производство года в этой категории, и достижения были действительно значимыми.
Сильной стороной литовского бизнеса является его гибкость, что особенно важно в оборонной промышленности. Проблема крупных промышленных процессов заключается в их длительности и высокой стоимости: заказ, сделанный сегодня, может быть выполнен через 5, а иногда и 10 лет. Стартапы и малый бизнес способны закрывать эти ниши за счет быстрой адаптации. Например, заказчики могут оперативно вносить изменения, а производители сразу реагировать, улучшая продукт. Это тот уровень взаимодействия, который крупные компании обеспечить не могут.
Сейчас в Литве активно развивается нишевое производство, которое постоянно тестируется и совершенствуется. Мы видим высокую амбициозность бизнеса, и это вселяет уверенность. Около 90% продукции идет на экспорт, и мы ожидаем увеличения заказов, что укрепит позиции Литвы в этой сфере.
Не могли бы вы прокомментировать заявление премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса о том, что сбор за счёт повышения налогов в основном пойдёт на управление госдолгом. Получается, не на пенсии, поддержку семей и тому подобное?
— Государственный долг будет увеличиваться, так как маневров для его сокращения практически нет. Уже заложенные 3,5% на оборону страны и высокие ставки требуют поиска дополнительных источников финансирования. В ближайшие годы программы будут финансироваться за счет внешних средств, но вторая половина каденции потребует опоры на собственный капитал и экономические возможности.
Экономика Литвы должна сохранять лидерство, особенно через экспорт услуг и IT. Однако биотехнологии, исследования и инновации недофинансированы, что затрудняет их развитие. Эти сферы требуют долгосрочных инвестиций, которые принесут отдачу только в будущем, возможно, уже после смены правительства.
Недавно на Delfi была опубликована статья о том, что Эстония повысила налоги, а Литва вместо этого ввела взнос солидарности для банков. Как вы считаете, справедливо ли противопоставлять эти меры?
— Взнос солидарности для банков — это механизм, при котором банки повышают цены на услуги, что в конечном итоге ложится на плечи потребителей. Это важный момент, поскольку повышение или снижение налогов всегда отражается на конечном потребителе. Мы уже сталкивались с инфляцией, и, несмотря на это, продолжаем не всегда учитывать, как экономические решения влияют на население.
Каждое решение должно быть основано на четких расчетах, как текущих, так и долгосрочных. Нам нужно заранее подготовиться к возможным последствиям и не откладывать компенсации на год. Мы должны избегать ситуации, когда часть населения выигрывает от инфляции, а другая часть оказывается в трудном положении.
Ещё одно решение уходящего правительства, которое всколыхнуло определённую часть общества, это отмена льготного НДС, в связи с чем многие рестораны и заведения общепита закрываются. Была даже акция протеста. Ваше правительство планирует возвращать льготный НДС в этой сфере?
— Это действительно очень острый вопрос. Бюджет ограничен, и ситуация в отрасли критическая: рестораны, которые работали десятилетиями, не могут справиться с новыми условиями, что приводит к ухудшению качества услуг и продуктов. Инфляция также сильно влияет на цены, а ходить в ресторан становится роскошью.
Не хотелось бы возвращаться к ситуации, когда рестораны посещались лишь по большим праздникам. Мы будем искать различные решения, чтобы поддержать бизнес. Например, используем финансирование РРФ (восстановления и устойчивости), которое не было активно задействовано. Это не просто перераспределение средств, но и требование к бизнесу достигать определённых показателей.
Мы также создадим подкомитет туризма, который сосредоточится на решении проблем в этой сфере. Необходимо предложить инновационные и сбалансированные решения, чтобы снизить растущие расходы, в том числе и для ресторанов.
Недавно обсуждали мониторинг цен. Экономист банка Luminor сказал, что это добавит лишь бюрократию, а выгоды для потребителей не будет. Как вы это прокомментируете? Как регулировать цены?
— Вопрос не в регулировании цен, а в мониторинге. Мы говорим о возможном вмешательстве в случае необходимости. Пример с Центробанком: он постоянно отслеживает цены на недвижимость, чтобы при необходимости можно было быстро отреагировать. Точно так же с ценами на товары.
Мы столкнулись с инфляцией, и она продолжит расти, особенно с ростом акцизов и минимальной зарплаты. Нужно быть готовыми к этому. Мы обладаем большим количеством данных, но, к сожалению, не используем их должным образом. Как экономист, я считаю, что это — упущенная возможность.
Много говорилось о появлении в Литве новых банков. Стоит ли ждать увеличения конкуренции в этой сфере?
Основная возможность — это продажа уже существующих банков. Банковский рынок в странах Балтии не очень велик, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных изменений.