Большинству жителей Вильнюса нравится фреска на горе Гедиминаса

Большая часть участников опроса сказала, что новая фреска им очень нравится. Так ответили 52% вильнюсцев (528 голосов). Красиво, но, возможно, место выбрано неудачное, считают 18% респондентов (187 голосов).
„Мне нравится“, – коротко комментируют люди.
Однако были и те, кому фреска не понравилась. 24% участников опроса сказали, что это недоразумение (241 голос). 6% респондентов (64 голоса) нашли вопрос неактуальным.
„Извините. Мне это напоминает советское время. Хотя символизировать это может самые разные вещи“, – пишут жители.
Опрос проводили с 16 по 20 сентября, в нем участвовали 1020 респондентов.
Вильнюс - 21 город, в котором Saype оставил свое творение. Первая его огромная фреска появилась в Париже в 2019 г. у подножия Эйфелевой башни.