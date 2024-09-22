2024.09.22 12:34

Большинству жителей Вильнюса нравится фреска на горе Гедиминаса

 
ru.DELFI.lt
Menininko SAYPE freska ant Gedimino kalno
Menininko SAYPE freska ant Gedimino kalno
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Неделю назад французский художник Гийом Легро (Guillaume Legros), более известный как Saype, представил свое творение в Вильнюсе – фреску на склоне горы Гедиминаса „Несмотря на границы“. Это две руки в процессе рукопожатия - идея единства людей и стран. Портал MadeinVilnius.lt интересовался, понравилась ли фреска горожанам.

Большая часть участников опроса сказала, что новая фреска им очень нравится. Так ответили 52% вильнюсцев (528 голосов). Красиво, но, возможно, место выбрано неудачное, считают 18% респондентов (187 голосов).

„Мне нравится“, – коротко комментируют люди.

Однако были и те, кому фреска не понравилась. 24% участников опроса сказали, что это недоразумение (241 голос). 6% респондентов (64 голоса) нашли вопрос неактуальным.

„Извините. Мне это напоминает советское время. Хотя символизировать это может самые разные вещи“, – пишут жители.

Опрос проводили с 16 по 20 сентября, в нем участвовали 1020 респондентов.

Вильнюс - 21 город, в котором Saype оставил свое творение. Первая его огромная фреска появилась в Париже в 2019 г. у подножия Эйфелевой башни.

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