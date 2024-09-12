Больше всего среди жителей стран Балтии на будущее своих детей откладывают литовцы

По данным исследования, среди тех, кто отдельно откладывает на будущее своих детей, самые большие суммы в странах Балтии откладывают жители Литвы. 2 проц. респондентов в Литве и 3 проц. в Латвии и Эстонии указали, что на нужды детей откладывают до 20 евро в месяц. 21-50 евро – 5 проц. литовцев, 6 проц. эстонцев и 8 проц. латвийцев. От 51 до 100 евро в месяц на будущее своих детей откладывают по 7 проц. литовцев и эстонцев и 5 проц. респондентов в Латвии, а более 100 евро – 6 проц. литовцев и по 3 процента латвийцев и эстонцев.