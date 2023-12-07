Больше никакого обязательного дневного сна в детских садах

В свою очередь, муниципальные администрации дали указание — в случае необходимости информировать соответствующий отдел мэрии, если для воспитанников детских садов, отказавшихся от дневного сна, не предусмотрены другие формы отдыха.
Большинство муниципалитетов подчеркивают, что в Литве действует Гигиенический стандарт организации ежедневного отдыха, где оговорено, что ребенку, находящемуся в образовательном учреждении более 4 часов, должен быть обеспечен отдых. Однако, этот отдых не обязательно означает — сон.
В то же время 12 муниципалитетов сообщают, что намерены выделить дополнительное финансирование на персонал, помещения или другие решения, если увидят, что детские сады не в состоянии самостоятельно организовать необходимый отдых. Треть муниципалитетов выразила мнение, что детские сады должны решать эту проблему за счет собственных ресурсов.
Опрос, проведенный весной 2023 года с участием 812 респондентов (родители детсадовцев), показал, что почти все муниципалитеты Литвы не довольны необходимостью насильно укладывать детей на дневной сон. Только 9 самоуправлений (Алитус, Игналина, Юрбаркас, Молетай, Пагегяй, Пренай, Ретавас, Варена и Висагинский район) не ответили на вопрос о необходимости дневного сна.