2025.03.03 12:17

Больше литовского языка: школы нацменьшинств в Литве ждет реформа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В проекте общеобразовательных планов, представленном Министерством образования, науки и спорта (МОНС), предлагается сократить количество уроков по некоторым предметам в школах национальных меньшинств, что позволит выделить больше уроков на преподавание государственного литовского языка.

„В школах национальных меньшинств, как и в школах с литовским языком обучения, реализована та же общая программа литовского языка и литературы, однако до сих пор в начальном образовании количество уроков по преподаванию этого предмета в школах с преподаванием на языках национальных меньшинств было меньше. Поэтому сейчас предлагается уравнять количество уроков, но не повышать учебную нагрузку на учащихся и не сокращать количество уроков, отведенных на изучение родного языка“, – говорится в сообщении министерства.

По мнению МОНС, школы сами могут принять решение о перераспределении уроков.

„Таким образом, количество уроков, отведенных на преподавание литовского языка и литературы, будет одинаковым как в школах с языками национальных меньшинств, так и в школах, где преподается литовский язык. Кроме того, Закон об образовании обязывает уделять обучению литовскому языку не меньше времени, чем языку национального меньшинства“, – заявляют в ведомстве.

В проекте общеобразовательных планов также предлагается более четкое регулирование учебной нагрузки на учащихся, более ответственное назначение домашних заданий, школьный контроль и координирование количества задаваемых домашних заданий.

Проект содержит рекомендацию, чтобы среднее количество времени на домашнее задание по всем предметам в начальной школе не превышало 40 минут в день, в основной школе – 60 минут и в средней школе – 120 минут в день.

Также предлагается закрепить обязанность учителей обеспечивать эффективную обратную связь с учащимися после зачетных работ. Также создать условия для учащихся и родителей, по их желанию, для ознакомления с заданиями зачетных работ и работами, выполненными их детьми.

Министерство предлагает обновить положения по организации внешкольного образования. Уточнены формы организации обучения вне школьной среды, требования, определяющие количество работников, сопровождающих учащихся на экскурсиях.

МОНС будет ждать комментариев и предложений от заинтересованных сторон до 18 марта.

Эти образовательные планы будут использоваться в течение следующих двух учебных лет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии