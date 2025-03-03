Больше литовского языка: школы нацменьшинств в Литве ждет реформа

„В школах национальных меньшинств, как и в школах с литовским языком обучения, реализована та же общая программа литовского языка и литературы, однако до сих пор в начальном образовании количество уроков по преподаванию этого предмета в школах с преподаванием на языках национальных меньшинств было меньше. Поэтому сейчас предлагается уравнять количество уроков, но не повышать учебную нагрузку на учащихся и не сокращать количество уроков, отведенных на изучение родного языка“, – говорится в сообщении министерства.
По мнению МОНС, школы сами могут принять решение о перераспределении уроков.
„Таким образом, количество уроков, отведенных на преподавание литовского языка и литературы, будет одинаковым как в школах с языками национальных меньшинств, так и в школах, где преподается литовский язык. Кроме того, Закон об образовании обязывает уделять обучению литовскому языку не меньше времени, чем языку национального меньшинства“, – заявляют в ведомстве.
В проекте общеобразовательных планов также предлагается более четкое регулирование учебной нагрузки на учащихся, более ответственное назначение домашних заданий, школьный контроль и координирование количества задаваемых домашних заданий.
Проект содержит рекомендацию, чтобы среднее количество времени на домашнее задание по всем предметам в начальной школе не превышало 40 минут в день, в основной школе – 60 минут и в средней школе – 120 минут в день.
Также предлагается закрепить обязанность учителей обеспечивать эффективную обратную связь с учащимися после зачетных работ. Также создать условия для учащихся и родителей, по их желанию, для ознакомления с заданиями зачетных работ и работами, выполненными их детьми.
Министерство предлагает обновить положения по организации внешкольного образования. Уточнены формы организации обучения вне школьной среды, требования, определяющие количество работников, сопровождающих учащихся на экскурсиях.
МОНС будет ждать комментариев и предложений от заинтересованных сторон до 18 марта.
Эти образовательные планы будут использоваться в течение следующих двух учебных лет.