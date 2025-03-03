Больше литовского языка: школы нацменьшинств в Литве ждет реформа

„В школах национальных меньшинств, как и в школах с литовским языком обучения, реализована та же общая программа литовского языка и литературы, однако до сих пор в начальном образовании количество уроков по преподаванию этого предмета в школах с преподаванием на языках национальных меньшинств было меньше. Поэтому сейчас предлагается уравнять количество уроков, но не повышать учебную нагрузку на учащихся и не сокращать количество уроков, отведенных на изучение родного языка“, – говорится в сообщении министерства.