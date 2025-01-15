2025.01.15 07:04

„Большая распродажа“ во всех магазинах сети Maximа: скидки до 70%

 
ru.DELFI.lt
Didysis išpardavimas visose Lietuvos „Maxima“ parduotuvėse
Didysis išpardavimas visose Lietuvos „Maxima“ parduotuvėse
ФОТО: Bendrovės archyvas

На минувшей неделе по всей Литве стартовала большая распродажа в магазинах сети Maxima. Распродажа будет длиться до 27 января. Покупатели смогут купить со скидками промтовары и бакалею, скидки будут до 70%.

„Для любителей сэкономить и купить что-то со скидкой, январь – один из лучших месяцев. Как во всем мире, так и в Литве январь считается самым спокойным месяцем, поэтому в этот период проводят массу распродаж. В магазинах Maximа распродажа продлится до 27 января, на отдельные товары ждут скидки до 70%“, – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Со скидкой в январе продают косметику, средства гигиены, товары домашнего обихода, посуду, свечи и декорации, одежду, носки и канцтовары.

„Кроем того, во время распродажи покупатели могут воспользоваться отличной возможностью и купить со скидкой бакалейные товары – от консервов и специй, до сладостей и лимонада“, – сообщила Тракимайте-Шяшкувене.

„Во время „Большой распродажи“ со скидкой продают не все, а только выборочные товары, отмеченные специальными красными этикетками“, – подчеркнула представитель сети Maxima.

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