„Большая распродажа“ во всех магазинах сети Maximа: скидки до 70%

„Для любителей сэкономить и купить что-то со скидкой, январь – один из лучших месяцев. Как во всем мире, так и в Литве январь считается самым спокойным месяцем, поэтому в этот период проводят массу распродаж. В магазинах Maximа распродажа продлится до 27 января, на отдельные товары ждут скидки до 70%“, – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.