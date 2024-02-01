Большая часть миллионов, которые проиграл Степуконис, осела в карманах эстонцев

Несмотря на то, что фонд BaltCap обратился в суд с требованием взыскать со Степукониса и компании Olympic Casino Group Baltija 16,6 млн. евро, пока неясно, куда ушла остальная часть денег.

"Можно предположить, что Olympic Casino Group Baltija перевела его играть в Эстонию, потому что в Литве налоги для игорного бизнеса выше, в Эстонии эти налоги меньше", – сказал собеседник.

"Рост пришелся на второй квартал 2021 г., видно, что что-то происходило", – сказал источник.

В то время в годовых отчетах казино видно, что прибыль заведения увеличилась. По данным Rekvizitai.lt, в 2020 г. прибыль Olympic Casino Group Baltija составила 2 168 919 евро, а в 2021 г. - 7 528 681 евро.

Один из источников заверил, что в Литве Степуконис играл во втором квартале 2021 г.

Два не связанных между собой источника, подтвердили Delfi, что около 3 млн. евро Степуконис проиграл в Литве , а примерно 10 млн. евро - в Эстонии . Сообщается, что у Степукониса был счет в одном из эстонских банков.

Редакция обращалась за комментарием в Службу расследования финансовых преступлений, но там этот вопрос комментировать отказались.

Глава Ассоциации ответственного игорного бизнеса Саулюс Петравичюс на вопрос, как деньги можно было проиграть в Эстонии, ответил, что есть два способа.

"Первый - человек мог жить в Эстонии или мог делать это нелегально, находясь в Литве. В таком случае Служба по контролю за игорным бизнесом должна пресечь действие сайтов, действующих в Литве без лицензии", – сказал он.

Глава Olympic Casino Group Baltija Томас Палявичюс 1 февраля в интервью сказал, что Степуконис играл по действующим законам, происхождение средств на его счете обоснованно. По словам Палявичюса, игра шла по интернету, наличных не было, играл человек в течение долгого времени.