Больничные кассы: как уберечься от неоправданных расходов?

Важно знать, что вы можете предоставить документы, подтверждающие, что на момент получения медицинской помощи в европейской стране вы были охвачены социальным страхованием в другой европейской стране (т. е., не в Литве). Процесс взыскания приостанавливается до тех пор, пока Больничная касса не получит от службы связи этой страны информацию о том, что счет, оплаченный Больничной кассой в нашей стране, аннулирован и уплаченные деньги возвращены. Как только другая страна вернет переплату Литовской больничной кассе, иск против резидента прекращается.

Один из способов избежать убытков — ответственно использовать Европейскую карту медицинского страхования ( ESDK ). Самое главное, что нужно помнить: эту карту можно использовать в странах ЕС , а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании, только если вы застрахованы в Литве по обязательному медицинскому страхованию, и только для получения необходимого лечения. Это означает, что если у вас есть карта ESDK, но вы использовали ее в другой европейской стране, но при этом не были застрахованы по обязательному медицинскому страхованию, вам придется оплатить расходы.

Юристы также предупреждают о других случаях, когда необходимо возместить медицинские расходы пострадавшего, оплаченные Фондом обязательного медицинского страхования ( PSDF ).

Когда вы должны самостоятельно оплатить лечение?

Как поясняют юристы Больничной кассы, расходы на лечение должны покрываться не только в случаях незаконного использования Европейской карты медицинского страхования, но и в некоторых других случаях. Например, если человек совершил правонарушение и в результате его действий пострадал другой человек, то расходы на лечение пострадавшего покрываются больничными кассами, однако виновник должен будет впоследствии возместить средства Фонда обязательного медицинского страхования.

Напоминание для водителей: нужна не только медицинская страховка

Еще один случай, когда человеку приходится оплачивать расходы на здравоохранение, — это ущерб, нанесенный здоровью другого человека в результате дорожно-транспортного происшествия.

