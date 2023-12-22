Больничная касса: куда обращаться, если вы заболели в праздники

Во всех остальных случаях следует обращаться в клинику, где вы зарегистрированы. Во многих клиниках и центрах семейной медицины врачи дежурят в нерабочее время, по выходным или в праздники. Каждая клиника или центр семейной медицины должны обеспечить пациентам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, бесперебойный доступ к услугам семейной медицины.

Когда человеку требуется срочная помощь, скорая помощь немедленно вызывается по номеру 112. Например, в случае автомобильной аварии, инсульта или сердечного приступа, потери сознания или в состоянии, когда пациент не может самостоятельно обратиться в отделение скорой помощи.

"Пациенты должны обращаться в отделения неотложной помощи в праздники и выходные, а также в будние дни, когда существует реальная угроза жизни и здоровью или когда есть серьезные осложнения. Например, при травмах, тяжелых повреждениях, ожогах, острых отравлениях", — говорит Даля Озолене, руководитель отдела контроля Шяуляйского территориального фонда пациентов.

Нередко пациенты, которым лучше было бы обратиться к терапевту, обращаются в отделение неотложной помощи больницы. Это приводит к очередям в регистратуре, где приоритет отдается пациентам с серьезными заболеваниями.

"Если клиника или семейный медицинский центр не предоставляют непрерывные семейные медицинские услуги самостоятельно, они должны заключить договор с другими медицинскими учреждениями. Поэтому населению очень важно заранее узнать, куда можно обратиться за помощью, если медицинское учреждение, в котором они зарегистрированы, закрыто", — советует Д. Озолене.

Об этом можно узнать у своего терапевта или в регистратуре. Эта информация также должна быть размещена на досках объявлений в медицинских учреждениях и на их веб-сайтах. На сайте больничной кассы вы можете узнать, куда обратиться за внеурочной помощью. Там представлена актуальная информация о медицинских учреждениях и услугах по всей стране.

В случае острого заболевания пациенту следует обратиться к дежурному врачу. Например, если у вас сильные головные или желудочные боли, жар, тошнота или если ваше кровянистые давления.