2024.09.17 15:53

Более 500 000 жителей Литвы живут за чертой бедности

 
Игнас Добровольскас
ELTA
ru.DELFI.lt
Пятая часть населения Литвы живет за чертой риска бедности
Пятая часть населения Литвы живет за чертой риска бедности
ФОТО: Shutterstock

589 тыс. человек в Литве живут за чертой бедности, говорит директор Национальной сети организаций по сокращению бедности Айсте Адомавичене. По ее словам, статистика практически не изменилась с года вступления Литвы в Евросоюз, а порог риска бедности в прошлом году составил 564 евро.

„В Литве каждый пятый житель испытывает нужду. Эта статистика не сильно изменилась с момента вступления в Евросоюз. 20,6 проц. населения Литвы живет ниже порога риска бедности, а порог риска бедности на одного человека в 2023 году составил 564 евро. Статистика за 2022 год, она запоздалая, но новейшая, что у нас есть“, - сказала А. Адомавичене во вторник во время презентации обзора бедности и социальной изоляции.

„Если мы посмотрим, как риск бедности распределяется между возрастом и полом, то окажется, что больше женщин живут ниже порога риска бедности. Особенно выделяются женщины пенсионного возраста. (...) Основные причины заключаются в том, что женщины работали на менее квалифицированных работах, получали более низкую заработную плату и, соответственно, их пенсии ниже. Кроме того, продолжительность их жизни больше“, - заверила она.

А. Адомавичене указала, что с высоким риском бедности сталкиваются пенсионеры, одинокие люди и родители-одиночки. Хотя, по ее словам, риск детской бедности в последние годы снижается, уровень остается высоким.

„Наиболее уязвимые группы принципиально не изменились, к сожалению, еще больше увеличился уровень риска бедности среди безработных. В эту статистику входят и люди с ограниченными возможностями, поэтому группы немного пересекаются. Пенсионеры также сталкиваются с высоким риском бедности, одинокие люди, (...) родители-одиночки также сталкиваются с трудностями“, - сказала директор Национальной сети организаций по сокращению бедности.

„Риск детской бедности в последние годы снижается, (...) мы видим, что введение определенных мер и волевых решений помогло в решении этой проблемы. Несмотря на то, что очень большое количество детей по-прежнему живет за чертой бедности, общий показатель улучшился“, - утверждает она.

11% жителей не имеют возможности полноценно питаться

Директор Национальной сети организаций по сокращению бедности также добавила, что показатель материальной нужды в прошлом году также ухудшился. По ее словам, 11 проц. людей не имеют возможности полноценно питаться.

„В 2023 году усугубились и материальные лишения. 11 проц. людей утверждают, что у них нет возможности полноценно питаться. (...) Если мы посмотрим на группу людей с самыми низкими доходами, то почти 30 проц. говорят, что им не хватает денег на еду, и это было обусловлено огромной инфляцией, которая затронула людей с самыми низкими доходами“, - сказала А. Адомавичене.

„Несмотря на экономический рост, положение наиболее уязвимых слоев общества не улучшается, смею сказать, что их реальный уровень жизни даже ухудшается“, - отметила она.

В апреле Государственное агентство данных сообщило, что уровень риска бедности в стране в 2023 году составил 20,6 проц. и по сравнению с 2022 годом снизился на 0,3 проц. пункта.

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