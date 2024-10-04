Более 4 500 граждан получат субсидии на замену неэкологичных котлов

„Как уже сообщалось, тем жителям этого региона, которые не успели подать заявки на данном этапе и хотят заменить неэффективные котлы на ископаемом топливе или биомассе, не стоит беспокоиться – они смогут снова подать заявки с 2 января 2025 года. Госсубсидий точно хватит всем желающим модернизировать отопление своего частного дома – к 2029 году предусмотрено выделить 112 млн евро на замену неэкологичных котлов на более эффективное отопительное оборудование путем объявления каждые три месяца приглашения к подаче заявок“, – заявила директор ЛАЭ Агне Багочюте.