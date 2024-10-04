Более 4 500 граждан получат субсидии на замену неэкологичных котлов

„Как уже сообщалось, тем жителям этого региона, которые не успели подать заявки на данном этапе и хотят заменить неэффективные котлы на ископаемом топливе или биомассе, не стоит беспокоиться – они смогут снова подать заявки с 2 января 2025 года. Госсубсидий точно хватит всем желающим модернизировать отопление своего частного дома – к 2029 году предусмотрено выделить 112 млн евро на замену неэкологичных котлов на более эффективное отопительное оборудование путем объявления каждые три месяца приглашения к подаче заявок“, – заявила директор ЛАЭ Агне Багочюте.
По данным агентства, очередное приглашение к подаче заявок на замену отопительных котлов на ископаемом топливе или биомассе в регионах Центральной и Западной Литвы будет объявлено в январе.
По всем приглашениям данного этапа с момента их объявления 1 октября Литовское агентство энергетики уже получило от населения в общей сложности почти 2,5 тыс. заявок на выделение субсидий на общую сумму почти 8 млн евро.
Субсидии уже выделены более чем 4,5 тыс. жителей, подавших заявки по приглашениям, объявленным с октября 2023 г. по апрель 2024 г.
На сегодняшний день уже выплачено более 4,64 млн субсидий почти 1,4 тыс. гражданам.