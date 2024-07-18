Более 20 машин с белорусскими номерами развернули на границе после введения запрета на въезд в Литву

Принимавший участие в беседе заместитель министра иностранных дел Симонас Шатунас отметил, что в этом месяце будут действовать определенные исключения – лица, имеющие вид на жительство в Литве и управляющие автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, смогут пересекать границу.

„Теперь, согласно положениям регламента, наши сотрудники обязаны разворачивать автомобили, если за рулем не владелец. До этого часа было 6 случаев, когда такие лица пытались проехать. При сотрудничестве с СОГГ (Службой охраны государственной границы – ELTA) такие граждане были возвращены в Беларусь . Среди них была одна гражданка Литвы, которая ехала с белорусскими номерами, ее пропустили“, - сообщил начальник КПП Мядининкай Арунас Даубарас.

„Таких автобусных маршрутов действительно много. А большинство граждан Беларуси, едущих в ЕС, делают это не на личных автомобилях“, - сказал вице-министр.

Вице-министр добавил, что большинство граждан Беларуси приезжают в Евросоюз (ЕС) на автобусах. Таким образом, те, кто хочет работать или навещать родственников, смогут продолжать это делать.

Однако такое исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

„В течение этого месяца, если водитель является владельцем автомобиля с белорусской регистрацией, имеет вид на жительство в Литве и действующую визу, то такой человек сможет приехать еще на месяц, если он сам будет управлять этим автомобилем. Если в машине нет владельца, такой автомобиль въехать не сможет“, - сказал С. Шатунас.

Д. Жвиронас: желающие ездить в Беларусь начнут регистрировать автомобили в Европе

По словам Д. Жвиронаса, до 70 проц. автомобилей, проезжающих через два действующих пограничных поста, зарегистрированы в Беларуси.

„Если говорить о сегодняшнем дне, то у нас есть два действующих поста – Мядининкай и Шальчининкай. Через них в день в Литву въезжает 500 автомобилей. Среди них около 60-70 проц. – это белорусские транспортные средства – 300-350 автомобилей в сутки“, - прокомментировал он.

После ограничения этих потоков, по словам директора Департамента таможни, желающие поехать в Беларусь и вернуться из нее в ближайшее время начнут регистрировать транспортные средства в ЕС.