Более 1000 солдат НАТО примут участие в Вильнюсском марафоне в воскресенье

По данным ведомства, в настоящее время боевая группа батальона передовых сил НАТО состоит из военнослужащих из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Бельгии и Люксембурга.
В воскресенье в столице пройдет пройдет традиционный марафон RIMI Vilnius. Ожидаются ограничения движения в центральной части города, сообщает Вильнюсское городское самоуправление, в результате на один день изменятся маршруты движения транспорта в городе.
Общественный транспорт
8 сентября с 00.00 до 20 ч. изменятся трассы следующих маршрутов:
Автобусов: 1G, 3G, 6G, 10, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 88N, 89, 123.
Троллейбусов: 2, 3, 4, 6, 7, 17.
8 сентября до 14:30 ч. не будут курсировать троллейбусы 1, 3 и автобусы 11 маршрутов. 10, 12, 20 троллейбусы не будут курсировать до 20 ч.