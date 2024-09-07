Более 1000 солдат НАТО примут участие в Вильнюсском марафоне в воскресенье

По данным ведомства, в настоящее время боевая группа батальона передовых сил НАТО состоит из военнослужащих из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Бельгии и Люксембурга.



В воскресенье в столице пройдет пройдет традиционный марафон RIMI Vilnius. Ожидаются ограничения движения в центральной части города, сообщает Вильнюсское городское самоуправление, в результате на один день изменятся маршруты движения транспорта в городе.