2025.05.10 11:13

"Блуждающие огни": мистический спектакль о гранях сознания

 
ru.DELFI.lt
Блуждающие огни
Блуждающие огни
ФОТО: Delfi

11 мая на сцене Vileisio18N зрители смогут погрузиться в атмосферу психологического триллера „Блуждающие огни“. Это одноактовый спектакль, где реальность переплетается с фантазией, а разгадка кроется за пределами очевидного.

11 мая зрителей ждут два показа необычного спектакля „Блуждающие огни“ — в 18:30 и в 20:30. Это не просто театральная постановка, уже с момента входа в пространство зрители окажутся в особой атмосфере: границы между сценой и залом начнут стираться задолго до того, как погаснет свет.

Сюжет разворачивается в стенах психиатрической лечебницы, куда по неведомому стечению обстоятельств попадают шесть персонажей: доктор Алетейя и пятеро пациентов.

„Блуждающие огни“ — спектакль-загадка, мистико-психологическая драма, в которой нет однозначных ответов.

Показы:

• 11 мая (воскресенье)

• Начало: 18:30 (двери — с 18:00)

• Повторный показ: 20:30 (двери — с 20:00)

• Продолжительность — 1 час

• Место: Vileisio18N

Билеты можно приобрести по ссылке

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