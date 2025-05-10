"Блуждающие огни": мистический спектакль о гранях сознания

11 мая зрителей ждут два показа необычного спектакля „Блуждающие огни“ — в 18:30 и в 20:30. Это не просто театральная постановка, уже с момента входа в пространство зрители окажутся в особой атмосфере: границы между сценой и залом начнут стираться задолго до того, как погаснет свет.
Сюжет разворачивается в стенах психиатрической лечебницы, куда по неведомому стечению обстоятельств попадают шесть персонажей: доктор Алетейя и пятеро пациентов.
„Блуждающие огни“ — спектакль-загадка, мистико-психологическая драма, в которой нет однозначных ответов.
Показы:
• 11 мая (воскресенье)
• Начало: 18:30 (двери — с 18:00)
• Повторный показ: 20:30 (двери — с 20:00)
• Продолжительность — 1 час
• Место: Vileisio18N
Билеты можно приобрести по ссылке