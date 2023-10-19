Blue/Yellow представляет новый проект: каждый сможет стать цифровым солдатом Украины

"Хотя общественная поддержка со временем немного снижается, потребности защитников Украины только возрастают. Мы верим, что этот интерактивный способ привлечет больше людей к поддержке Украины. Важно подчеркнуть, что мы надеемся получить внимание и вклад зарубежных стран и их жителей в нашу миссию. Каждый может принять участие, это отличный способ рассказать детям о важности обороны государства, а компании могут принять участие, покупая именных цифровых солдат под своим именем", - говорит Йонас Оман, соучредитель Blue/Yellow.