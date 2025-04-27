2025.04.27 13:48

Блины жемайчу и цеппелины знакомы всем, а это блюдо встречается реже: буквально тает во рту

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Журналист Ориюс Гасановас с провизором Вигантасом Милашюсом отправились в гастропутешествие в Жасляй, Юрбаркский район и в Кедайняй.

В Жасляйском традиционном центре ремесел их встретила Нийоле.

„Люди называют этот городок маленьким Тракай: это красивое место в окружении озер, здесь спокойно. А блюда у нас вкуснее, чем в Тракай, все они исторические“, – рассказала она.

В Кайшядорском крае популярны блины и блюда из картошки. Приезжих ждал сюрприз блюдо, которое называется – „кокорай“.

„Сам рецепт несложный, но времени приготовление требует немало. Такое блюдо не готовят в обычные дни, чаще по праздникам – оно требует много ручной работы, – рассказала Нийоле. – Нужна вареная в мундире картошка. В тесто добавляют крахмал, яйца, соль. В качестве начинки идет тушеная морковь с луком. Подают „кокорай“ с жареными шкварками и луком, со сметаной или топленым маслом. Это сытное и жирное блюдо“.

На вопрос, разве оно не похоже на блины жемайчу, Нийоле пошутила: „Не оскорбляйте кайшядорцев. Если попросите здесь блины жемайчу, получите в лоб. Сходство есть, но „кокорай“, как говорят старые хозяйки, бывают с разными начинками, кроме мясных. Сегодня мы готовим самые популярные, но бывают и с тушеной капустой, грибами“.

Kokorai Žaslių tradicinių amatų centre

„Кокорай“ формируют как цеппелины, только их форма уплощенная, затем их пекут в печи.

„Очень хочется отведать“, – сказал Вигантас.

„Запах приятный. Чувствуется, что приготовлено в печи. Тесто приятное, тает во рту“, – оценил Ориюс.

„Легкая корочка, чувствуется картошка. Я думал, съем два, но, наверное, съем все же пять“, – шутил Вигантас.

„Странно, что блины жемайчу известны всем, цеппелины известны, а про „кокорай“ не знает никто. Очень рекомендую тем, кто любит блюда из картошки“, – нахваливал Ориюс.

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