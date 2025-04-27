Блины жемайчу и цеппелины знакомы всем, а это блюдо встречается реже: буквально тает во рту

„Сам рецепт несложный, но времени приготовление требует немало. Такое блюдо не готовят в обычные дни, чаще по праздникам – оно требует много ручной работы, – рассказала Нийоле. – Нужна вареная в мундире картошка. В тесто добавляют крахмал, яйца, соль. В качестве начинки идет тушеная морковь с луком. Подают „кокорай“ с жареными шкварками и луком, со сметаной или топленым маслом. Это сытное и жирное блюдо“.

В Кайшядорском крае популярны блины и блюда из картошки. Приезжих ждал сюрприз блюдо, которое называется – „кокорай“.

„Люди называют этот городок маленьким Тракай: это красивое место в окружении озер, здесь спокойно. А блюда у нас вкуснее, чем в Тракай, все они исторические“, – рассказала она.

На вопрос, разве оно не похоже на блины жемайчу, Нийоле пошутила: „Не оскорбляйте кайшядорцев. Если попросите здесь блины жемайчу, получите в лоб. Сходство есть, но „кокорай“, как говорят старые хозяйки, бывают с разными начинками, кроме мясных. Сегодня мы готовим самые популярные, но бывают и с тушеной капустой, грибами“.

„Кокорай“ формируют как цеппелины, только их форма уплощенная, затем их пекут в печи.

„Очень хочется отведать“, – сказал Вигантас.

„Запах приятный. Чувствуется, что приготовлено в печи. Тесто приятное, тает во рту“, – оценил Ориюс.

„Легкая корочка, чувствуется картошка. Я думал, съем два, но, наверное, съем все же пять“, – шутил Вигантас.