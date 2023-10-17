Билотайте о письмах с угрозами взрыва: реальной опасности нет

 
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Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что массовые сообщения, отправляемые учреждениям с угрозами взрыва, являются организованной кибератакой регионального масштаба. По ее словам, отправленные сообщения являются ложными. Руководитель Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас говорит, что, если общественность будет игнорировать угрозы, атака прекратится.

"То, что происходит – это организованная кибератака регионального масштаба, потому что атаке подвергается не только наше государство, но и наши соседи. Это часть информационной войны против Литвы, цель – дестабилизировать ситуацию, вызвать панику в обществе, снизить доверие к нашим государственным институтам и сорвать работу служб", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.

Она сообщила, что во вторник волну угроз учреждениям обсудит с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.
Министр отметила, что литовские службы пытаются выяснить организаторов и исполнителей сообщений с угрозами. Как отметила А. Билотайте, проведенный полицией анализ показал, что угрозы взрывов являются ложными.

"Вывод таков: письма с угрозами являются ложными и реальной опасности нет", - отметила министр внутренних дел.
"Мы сотрудничаем с нашими партнерами из правоохранительных органов, а также разрабатываем соответствующие инструменты фильтрации и блокировки (сообщений)", - рассказала А. Билотайте о других мерах.

Министр внутренних дел заявила, что учреждения, получающие угрозы взрывов, не обязательно должны эвакуироваться. По мнению А. Билотайте, в таких случаях следует консультироваться с полицией.

"Мы оцениваем все сообщения как ложные, но если фиксируются определенные риски, то обязательно необходимо проконсультироваться с полицией", - сказала министр.

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