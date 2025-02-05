Билеты на мероприятие были куплены в декабре – выступления не было, деньги не вернули: ответ компании удивил

„Коротко о ситуации. Наша компания никого не обманывала, немногим людям не вернули деньги. Ваш клиент преувеличил, говоря, что всех обманули, никому не вернули. Проект в Литве не оправдал себя, мы решили отозвать мероприятие. Поскольку за все уже заплатили: за рекламу, за билеты на самолет, компании эти деньги не вернули. 90% всех денег мы вернулись, осталось 10% это около 1700 евро. Распространителю билетов мы уже сообщили, что мы столкнулись с финансовыми трудностями, нам нужно больше времени, до конца февраля, чтобы вернуть деньги всем клиентам.