2025.02.05 07:04

Билеты на мероприятие были куплены в декабре – выступления не было, деньги не вернули: ответ компании удивил

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Bilietai, pinigai
Bilietai, pinigai
ФОТО: Delfi, Shutterstock

Праздничный период – отличное время для проведения времени с близкими. В конце прошлого года можно было посетить массу интересных мероприятий, концертов, выступлений. Одно из них решила посетить семья из Шяуляй, но в результате люди долгожданное мероприятие не увидели, не получили назад и деньги. Организатор утверждает, что сейчас сталкивается с финансовыми трудностями, однако особой проблемы не видит.

Семья купила билеты в цирк

„Я в ужасе от услуг и халатного отношения к клиентам компании bilietai.lt (ЗАО Nacionalinis bilietų platintojas).

Перед праздниками проходит масса мероприятий, концертов для взрослых и детей. На одно из них мы решили купить билеты. Мероприятие – Circus show Alice in Wonderland, которое должно было состоятся в Шяуляй 10 декабря 2024 г. Билеты мы купили заранее, в ноябре, с нетерпением ждали его. К сожалению, 3 декабря 2024 г. нас информировали, что мероприятие не состоится, а деньги вернут до 17 декабря 2024 г.“ – рассказал читатель Delfi.

Деньги ему мне вернули. Мужчина стал выяснять, в чем дело.

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„18 декабря я написал письмо bilietai.lt, чтобы узнать, почему не пришли деньги. Мы долго переписывались, меня просили прислать номера билетов, номер заказа и т.д., потом пришел ответ – деньги выплатят во второй половине следующей недели.

Праздники, все заняты, все понятно, сумма не очень большая, можно подождать. Я даже не надеялся, что деньги перед праздниками вернут. Ждал. Прошло Рождество, там и Новый год, а денег как не было, так и нет. 9 января 2025 г. я еще раз спросил, где деньги. Мне ответили – выплатят в конце января“, – рассказал мужчина.

„Сегодня 30 января – денег нет, таких пострадавших полно, я не одинок. На что надеется компания: что мы забудем? А, может, это новый способ легкой наживы?“ – вопрошал читатель.

Представитель компании Nacionalinis bilietų platintojas сказала, что компания за возврат денег не отвечает и направила к организатору мероприятия.

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ЗАО Nacionalinis bilietų platintojas указало, что организатор мероприятия – компания EUROCONCERT SIA.

„Коротко о ситуации. Наша компания никого не обманывала, немногим людям не вернули деньги. Ваш клиент преувеличил, говоря, что всех обманули, никому не вернули. Проект в Литве не оправдал себя, мы решили отозвать мероприятие. Поскольку за все уже заплатили: за рекламу, за билеты на самолет, компании эти деньги не вернули. 90% всех денег мы вернулись, осталось 10% это около 1700 евро. Распространителю билетов мы уже сообщили, что мы столкнулись с финансовыми трудностями, нам нужно больше времени, до конца февраля, чтобы вернуть деньги всем клиентам.

Мы никого не обманывали, ничего не крали! Есть определенные трудности, мы распространителя билетов информировали“, – сказано в комментарии организатора.

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