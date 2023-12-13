Библиотеки смогут бесплатно отдавать списанные книги

Вторичный отбор книг и других документов, а также утилизация устаревших — один из ключевых элементов эффективного управления библиотечными фондами, обеспечивающий необходимое обновление. По состоянию на 2022 год библиотечный фонд страны насчитывал 47 351 871 единиц документов и 42 095 021 печатных книг. В 2022 году библиотеки списали 2 150 книг (4,5%), которые не отвечают потребностям пользователей и считаются избыточными или непригодными для использования.