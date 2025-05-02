Безработица в Литве сократилась на 0,9% по сравнению с прошлым годом

Между тем, уровень безработицы в Литве в январе-феврале текущего года составлял 6,6 проц., т. е. за последнее время этот показатель улучшился на 0,2 проц. В марте прошлого года уровень безработицы в стране составлял 7,3 проц., таким образом, за год безработица сократилась на 0,9 проц.Самый высокий уровень безработицы в Европе зафиксирован в Испании – 10,9 проц., Финляндии – 9,1 проц., Греции – 9 проц., Швеции – 8,8 проц. и Эстонии – 8,7 проц.