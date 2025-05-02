2025.05.02 15:30

Безработица в Литве сократилась на 0,9% по сравнению с прошлым годом

 
при этом осталась выше среднего по ЕС
Elta
ru.DELFI.lt
nedarbas
nedarbas
ФОТО: Shutterstock

По данным Евростата, в марте этого года уровень безработицы в Литве составил 6,4 проц., что выше средних показателей по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, которые составляют 5,8 и 6,2 проц. соответственно.

Средний уровень безработицы в ЕС и еврозоне не изменился с декабря прошлого года.

Между тем, уровень безработицы в Литве в январе-феврале текущего года составлял 6,6 проц., т. е. за последнее время этот показатель улучшился на 0,2 проц. В марте прошлого года уровень безработицы в стране составлял 7,3 проц., таким образом, за год безработица сократилась на 0,9 проц.Самый высокий уровень безработицы в Европе зафиксирован в Испании – 10,9 проц., Финляндии – 9,1 проц., Греции – 9 проц., Швеции – 8,8 проц. и Эстонии – 8,7 проц.

Самый низкий процент безработных зафиксирован в Чехии – 2,6 проц., далее следуют Польша – 2,7 проц., Мальта – 2,8 проц., Словения – 3,2 проц. и Германия – 3,5 проц.

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