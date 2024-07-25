Бежавшая от войны Таня полюбила не только цеппелины, но и свою работу: улыбаются даже суровые мужчины

Едва приехав в город, она пришла в первую парикмахерскую и спросила, где ей искать барбершоп. Затем пошла в указанное место и попросила принять ее на работу. Ее взяли.

Сейчас у Тани новый этап: несколько недель назад она перешла в новый барбершоп, пока она работает в нем одна. Работы так много, что она с трудом нашла время для интервью.

„Мужчины, как и женщины, во все времена хотели выглядеть стильно. Когда есть спрос, есть и предложение“, – сказала Таня, напомнив, что цирюльни существовали и в Античные времена.