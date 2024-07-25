Бежавшая от войны Таня полюбила не только цеппелины, но и свою работу: улыбаются даже суровые мужчины

Едва приехав в город, она пришла в первую парикмахерскую и спросила, где ей искать барбершоп. Затем пошла в указанное место и попросила принять ее на работу. Ее взяли.
Сейчас у Тани новый этап: несколько недель назад она перешла в новый барбершоп, пока она работает в нем одна. Работы так много, что она с трудом нашла время для интервью.
„Мужчины, как и женщины, во все времена хотели выглядеть стильно. Когда есть спрос, есть и предложение“, – сказала Таня, напомнив, что цирюльни существовали и в Античные времена.
„Я не знаю, хотели бы мужчины, чтобы рядом с ними стригли женщин, которые видели бы, как им бреют бороду. Женщина, которой красят волосы, тоже вряд ли хотела бы, чтобы это видел мужчина“, – сказала мастер.
Таня приехала из Волочиска (Хмельницкая область). Этот город меньше Паневежиса. Однако мужчины там, по ее словам, не менее стильные, чем паневежцы.
Таня училась в Украине, а совершенствовала навыки в Польше и Нидерландах.
По ее словам, хороший барбер должен быть художником, творцом.
„Я не училась в художественной школе, но все время рисовала, создавала, – рассказала Таня. – У меня прекрасное воображение, набита рука и, наверное, неплохой вкус“.
„Это, наверное, чувствуют клиенты, которые после первой стрижки, прощаясь говорят „до следующего раза". Через месяц снова приходят“, – рассказала собеседница.
Таня выглядит молодо, но у нее есть совершеннолетний сын и дочь помладше. Оба ее ребенка еще учатся в школе.
Ее дети выучили литовский. Самой ей пока язык дается с трудом, но она старается. С молодыми клиентами говорит по-английски., а с теми, что постарше - по-русски.
„Русский для меня не родной – я с детства говорила по-украински. Правда, языки похожи, поэтому по-русски я могу договориться, но после вторжения России этот язык мне стал неприятен. Не хочется на нем говорить, но приходится“, – признала Таня.
Она сказала, что не могла бы принять клиента, который попросил бы постричь его за 10 минут. И не только потому, что клиентов она принимает строго по записи.
„На каждого я выделяю по часу. Сначала мы обсуждаем, чего он хочет, тогда я предлагаю свой вариант, мы все оговариваем. Я не спешу, создаю стиль“, - сказала Таня.
Во время работы она видит, как меняется и прическа, и лицо человека. Когда мужчины видят результат, они обычно улыбаются, их лица светятся.
Работа ей нравится.
Таня не только стрижет мужчин и бреет их, но также красит волосы и бороды.
Таня рассказала, что приехала в Литву с детьми на своей машине. На этом же автомобиле она ездит и по Литве - к морю, на озера в Утенский край.
„Мне очень нравится литовская природа, поэтому я стараюсь чаще выезжать на природу. Мне нравится Паневежский парк культуры и отдыха, я там провожу много времени“, – сказала она.
Таня заметила, что полюбила даже цеппелины. Однако самым большим открытием для нее стал холодный борщ.
„Не только у нас, но и в других странах известен украинский борщ. Он вкусный, сытный, но горячий. А холодный борщ – ведь тоже борщ, но холодный и очень вкусный!“ – признала она.