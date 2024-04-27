Бежать от окопов. Как жителей оккупированных территорий Украины пытаются призывать в армию РФ

"Вы не представляете, как готовно люди идут к нам на комиссию, — рассказывает "Спектру" врач Кирилл, который работает в больнице на "новых оккупированных территориях". — Все мужики, кто устраивается на любую работу, должны сначала получить российский паспорт, а потом встать на учет в военкомат. То есть, прийти и к нам. Никто из них не хочет воевать, все верят, что не будет в наших краях мобилизации, вроде Путин об этом говорил! Ну, и еще дети 2007 года рождения и старше — их со всех школ ведут на медкомиссию для военкомата. А еще те, кто собираются поступать в вузы. Ну, и наши медсестры, и врачи — кто принял российский паспорт, должен поехать в Ильичевский военкомат, встать на учет как военнообязанные".