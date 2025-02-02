Без пенсии за границей: литовские пенсионеры месяцами остаются без выплат

„Когда лицо заявляет о выезде или Фонд социального страхования Содра получает информацию от компетентных иностранных учреждений о выезде лица, она автоматически приостанавливает выплату пенсии, либо прекращает и не возобновляет ее до тех пор, пока лицо не представит в Содру необходимые документы. Если человек получает пенсию или какие-либо другие пособия из другой страны, он должен подать соответствующее заявление в компетентный орган этой страны. Если, например, мы возьмем Англию, то этому человеку придется связаться с пенсионным департаментом в Англии, заказать форму, заполнить ее и отправить в британский департамент. У британцев предусмотрено 16 недель на передачу информации Литве. Это означает, что к моменту получения нами формы Литва уже отправляла и получала ее, и это продолжалось в течение 5 месяцев. У Литвы есть 30 дней с момента подачи документов на принятие решения. В этой ситуации человек остается без дохода примерно на 5 месяцев, если он подает заявление через зарубежное компетентное учреждение“, — пояснила С. Паулауске, добавив, что такая процедура действует в этой стране.