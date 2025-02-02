Без пенсии за границей: литовские пенсионеры месяцами остаются без выплат

Без пенсии придется жить месяцами
Литовская эмигрантка Сандра Паулауске, помогающая решать повседневные проблемы литовцев, живущих в Англии, рассказала порталу Delfi, с чем приходится сталкиваться литовцам, уехавшим за границу.
„Когда лицо заявляет о выезде или Фонд социального страхования Содра получает информацию от компетентных иностранных учреждений о выезде лица, она автоматически приостанавливает выплату пенсии, либо прекращает и не возобновляет ее до тех пор, пока лицо не представит в Содру необходимые документы. Если человек получает пенсию или какие-либо другие пособия из другой страны, он должен подать соответствующее заявление в компетентный орган этой страны. Если, например, мы возьмем Англию, то этому человеку придется связаться с пенсионным департаментом в Англии, заказать форму, заполнить ее и отправить в британский департамент. У британцев предусмотрено 16 недель на передачу информации Литве. Это означает, что к моменту получения нами формы Литва уже отправляла и получала ее, и это продолжалось в течение 5 месяцев. У Литвы есть 30 дней с момента подачи документов на принятие решения. В этой ситуации человек остается без дохода примерно на 5 месяцев, если он подает заявление через зарубежное компетентное учреждение“, — пояснила С. Паулауске, добавив, что такая процедура действует в этой стране.
В беседе с порталом Delfi собеседница заверила, что на ее столе лежит поданное в ноябре заявление одного человека о возобновлении выплат литовских пенсий. Существует три способа решения этой проблемы: обратиться в Содру напрямую, отправить заполненные документы заказным письмом или попросить человека заполнить форму для получения других льгот на веб-сайте Содры.
Одним из выбранных способов необходимо заполнить и подписать заявление на продление выплаты пенсии, указав точное место жительства в другой стране, а также предоставить справку из компетентного учреждения страны проживания о том, что пенсия не назначалась в этой стране за стаж, за который пенсия выплачивается из Литвы. Хотя в письме, предоставленном Содре пенсионерке указано, что есть возможность заполнить форму GPN16, в личном кабинете, однако такая справка в личном кабинете на странице Содры исчезла, хотя ранее она была с инструкциями о том, где ее найти. Куда она исчезла? – спрашивает женщина.
Содра пояснила, что форма по-прежнему доступна, но ее временно можно найти в другом месте.
„Форма GPN16 в настоящее время обновляется и пока не может быть найдена в личном кабинете Содры. Мы рекомендуем отправить форму и прикрепить ее к общему заявлению. Эту информацию и форму GPN16 можно скачать на сайте Содры“, — говорится в комментарии, предоставленном Delf.
„Что это значит? Это значит, что во внутренней системе, повестках дня и договоренностях Содры царит беспорядок, бардак, и поэтому получается, что правая рука не знает, что делает левая. В письме указано, куда обратиться и подать заявку, но во внутренней системе заявка недоступна. Человек оказывается в ловушке без финансов, без денег, и был ни один случай, когда так и не удавалось восстановить пенсию“, — сказала литовская эмигрантка.
Таким образом, даже если человек начнет оформлять все необходимые документы за три месяца до начала выхода на пенсию, он сделать это не успеет. Согласно установленному порядку, заявление о назначении пенсии можно подать не ранее, чем за 3 месяца до начала выплаты пенсии. По ее словам, сложно понять, почему Содра не может связаться с человеком и выяснить все самостоятельно, вместо того чтобы прекращать выплату пенсии. Хотя сама Содра пояснила, что не может связаться с некоторыми из них или не располагает данными, по словам С. Паулауске, обычно указывается адрес и электронной почты, номер телефона и новое заявленное место жительства.
Однако бремя доказательства своего места жительства лежит на самом человеке, который может не знать, как и что делать.
Замечено и больше проблем
Есть и другая сторона медали. Если человек имеет право на льготы или пособия в другой стране, он или она также должны сообщить об этом в Содру. Однако если случится так, что человек не будет получать литовскую пенсию в течение нескольких месяцев из-за приостановки выплаты, а затем ему будет выплачена вся сумма в один раз, другая сторона может расценивать это как имеющуюся переплату и задолженность. Это значит, что здесь человек также должен объясняться.
„Почему Содра не может сама связаться с заграницей и получить справку о человеке?“ — спросила она. Из-за бюрократических препон и длительных процедур некоторые люди, уехавшие в Соединенное Королевство, избегают менять адрес своего места декларации. Было ощущение, что люди начали немного понимать всю систему. Сами сотрудники Содры до сих пор говорили: приезжайте, зарегистрируйтесь на несколько дней, приходите, все сделаем, примем ваше заявление на пенсию“, — заверила С. Паулауске.