Беспрецедентное вовлечение в пенсионное накопление второй ступени: банк уверяет – это единичный случай

Женщина рассказала, что в октябре в торговом центре ее остановил консультант банка Luminor, который спрашивал у нее о пенсионном накоплении.
„Я скептически отношусь к этой идее, поэтому сказала, что не копила и не собираюсь. Мужчина поддержал мою позицию, но все равно упорно просил дать ему возможность подготовить и прислать отчет, в котором будет видна моя ситуация в пенсионном фонде. Поскольку я не умею отваживать таких людей, а мужчина был очень назойливым – я согласилась.
У меня попросили удостоверение личности и адрес – сказали, что это необходимо для подготовки отчета. В конце дали мне документ, чтобы я подписала – якобы для защиты персональных данных, поскольку они сосканировали мой документ“, – сказала женщина.
Через несколько недель она получила письмо, в котором сказано, что договор с пенсионным фондом не найден.
„Несколько дней назад (в конце января) я подключилась к моей странице в „Содре“ и удивилась – я участвую в пенсионном накоплении 3+1,5 Luminor.
Я звоню в Luminor – „Госпожа, Ваша подпись стоит“. Никаких э-мейлов о начале накопления я не получала, договор тоже не получила. Одним словом, подписано письмо, плюс переговоры с Luminor, и я получаю договор, заполненный не моей рукой, а на последней странице стоит моя подпись, которую я поставила, „разрешив использование моих данных“.
Расторгнуть договор о накоплении невозможно“, – писала женщина.
Она прибавила, что понимает, тут есть и ее ошибка, но анонимно обратилась за советом к пользователям Facebook.
„Я понимаю, надо читать, не надо быть разиней, но я и подумать не могла, что официальные представители банка так собирают договоры“, – писала женщина.
Представитель Luminor Севера-Аугуста Лукошайтите информировала Delfi, что им об этой ситуации известно, это единичный случай.
Сообщается, что решение найдено, но какое – не сказано.
Представитель объяснила, как проходят консультации и как подписывают договоры с клиентами о накоплениях в фондах второй ступени.
„В торговых центрах банк Luminor оборудовал мобильные островки обслуживания клиентов для консультаций о пенсионном накоплении в фондах второй ступени. Такая практика применяется Luminor во всех странах Балтии.
Если человек заинтересовался предложением, он может подписать договор в нашем э-банкинге, в центрах консультирования или в указанных мобильных местах.
Мы стараемся быть надежными партнерами наших клиентов и учитываем их жалобы, индивидуально решаем каждую ситуацию“, – сказала Лукошайтите.