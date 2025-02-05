2025.02.05 07:07

Беспрецедентное вовлечение в пенсионное накопление второй ступени: банк уверяет – это единичный случай

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Luminor
Luminor
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В социальной сети Facebook распространяют анонимное обращение женщины в связи с внеочередной ситуацией. Женщина уверяет, что банковский работник (консультант) включил ее в списки без ее ведома. А пути назад нет. Представители банка уверяют, что ситуация им известна, это единичный случай.

Женщина рассказала, что в октябре в торговом центре ее остановил консультант банка Luminor, который спрашивал у нее о пенсионном накоплении.

„Я скептически отношусь к этой идее, поэтому сказала, что не копила и не собираюсь. Мужчина поддержал мою позицию, но все равно упорно просил дать ему возможность подготовить и прислать отчет, в котором будет видна моя ситуация в пенсионном фонде. Поскольку я не умею отваживать таких людей, а мужчина был очень назойливым – я согласилась.

У меня попросили удостоверение личности и адрес – сказали, что это необходимо для подготовки отчета. В конце дали мне документ, чтобы я подписала – якобы для защиты персональных данных, поскольку они сосканировали мой документ“, – сказала женщина.

Через несколько недель она получила письмо, в котором сказано, что договор с пенсионным фондом не найден.

Sodra

„Несколько дней назад (в конце января) я подключилась к моей странице в „Содре“ и удивилась – я участвую в пенсионном накоплении 3+1,5 Luminor.

Я звоню в Luminor – „Госпожа, Ваша подпись стоит“. Никаких э-мейлов о начале накопления я не получала, договор тоже не получила. Одним словом, подписано письмо, плюс переговоры с Luminor, и я получаю договор, заполненный не моей рукой, а на последней странице стоит моя подпись, которую я поставила, „разрешив использование моих данных“.

Расторгнуть договор о накоплении невозможно“, – писала женщина.

Она прибавила, что понимает, тут есть и ее ошибка, но анонимно обратилась за советом к пользователям Facebook.

„Я понимаю, надо читать, не надо быть разиней, но я и подумать не могла, что официальные представители банка так собирают договоры“, – писала женщина.

Представитель Luminor Севера-Аугуста Лукошайтите информировала Delfi, что им об этой ситуации известно, это единичный случай.

Сообщается, что решение найдено, но какое – не сказано.

Grynieji pinigai

Представитель объяснила, как проходят консультации и как подписывают договоры с клиентами о накоплениях в фондах второй ступени.

„В торговых центрах банк Luminor оборудовал мобильные островки обслуживания клиентов для консультаций о пенсионном накоплении в фондах второй ступени. Такая практика применяется Luminor во всех странах Балтии.

Если человек заинтересовался предложением, он может подписать договор в нашем э-банкинге, в центрах консультирования или в указанных мобильных местах.

Мы стараемся быть надежными партнерами наших клиентов и учитываем их жалобы, индивидуально решаем каждую ситуацию“, – сказала Лукошайтите.

Asociatyvi nuotrauka

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии