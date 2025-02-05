Беспрецедентное вовлечение в пенсионное накопление второй ступени: банк уверяет – это единичный случай

Женщина рассказала, что в октябре в торговом центре ее остановил консультант банка Luminor, который спрашивал у нее о пенсионном накоплении.

„Я скептически отношусь к этой идее, поэтому сказала, что не копила и не собираюсь. Мужчина поддержал мою позицию, но все равно упорно просил дать ему возможность подготовить и прислать отчет, в котором будет видна моя ситуация в пенсионном фонде. Поскольку я не умею отваживать таких людей, а мужчина был очень назойливым – я согласилась.