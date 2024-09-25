2024.09.25 11:30

Беспорядки у Дворца спорта продолжаются: банда подростков в масках и бьющиеся стекла

 
ru.DELFI.lt
Paaugliai prie Sporto rūmų
Paaugliai prie Sporto rūmų
ФОТО: Paulius Skučas

Во вторник вечером в закрытом здании Дворца спорта снова слышались звуки бьющегося стекла. После этого свидетели видели группу убегающих подростков. Некоторые из них были в масках. Один подозреваемый был задержан.

Очевидец журналист Паулюс Скучас сказал, что банда подростков бесчинствует в здании Дворца спорта уже около недели.

„Сначала снесли забор вокруг здания. С тех пор каждый день бьют окна“, – сказал он.

В среду было разбито больше 10 окон, а во вторник всего 6. Почти все окна выбиты на фасаде второго этажа.

Во вторник около 21 ч. снова били окна во Дворце спорта, потом прохожие увидели убегавших подростков, некоторые из них были в капюшонах и масках. Люди вызвали полицию и бросились вдогонку убегавшим.

Представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене информировала, что дежурный получил три сообщения. Одного подростка удалось поймать, другие убежали.

Задержанный 14-летний подросток утверждал, что он не бил окна. „Подросток свои права знает лучше, чем обязанности“, – охарактеризовал пойманного Скучас.

После опроса подростка полиция отвезла его домой и передала дедушке.

В среду Дворец спорта осмотрели специалисты муниципалитета. Они заделывают выбитые оконные проемы, восстанавливают забор.

„Тут нужна была сила, маленьким детям это не по плечу“, – сказал один специалист. - Надо оценить ущерб и передать счет Имущественному банку“.

Помещению нанесен ущерб и внутри – разбиты зеркала, нарисованы граффити, испорчена сигнализация. „Сигнализация повреждена, она не работает“, – констатировал специалист. - Раньше о взломах информировали охрану, сейчас сигнализация не работает“.

В первый раз в полицию о подростках на крыше Дворца спорта и о том, что они взрывают петарды, в полицию сообщили 21 сентября.

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