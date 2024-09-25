Беспорядки у Дворца спорта продолжаются: банда подростков в масках и бьющиеся стекла

Очевидец журналист Паулюс Скучас сказал, что банда подростков бесчинствует в здании Дворца спорта уже около недели.

„Сначала снесли забор вокруг здания. С тех пор каждый день бьют окна“, – сказал он.

В среду было разбито больше 10 окон, а во вторник всего 6. Почти все окна выбиты на фасаде второго этажа.

Во вторник около 21 ч. снова били окна во Дворце спорта, потом прохожие увидели убегавших подростков, некоторые из них были в капюшонах и масках. Люди вызвали полицию и бросились вдогонку убегавшим.

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Представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене информировала, что дежурный получил три сообщения. Одного подростка удалось поймать, другие убежали.