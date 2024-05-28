Бесплатные тесты на меланому в крупных городах Литвы

„Только в прошлом году в ходе кампании в Литве мы выявили 11 случаев меланомы, 85 случаев рака кожи, около 200 измененных родинок и предраковых состояний кожи“, - говорится в пресс-релизе клиники „Сантарос“ Вильнюсской университетской больницы.
Кампания Евромеланомы в столице пройдет в Вильнюсском городском самоуправлении, а также в клинике Skin Olympus Clinic, расположенной на улице Чюрлёнё. В Каунасе места проверок запланированы в клинике Bioklinika на ул. Студенту, и в помещениях Eurovaistinė торгового центра Akropolis в первой половине дня.
В Клайпеде любой желающий проверить риск развития меланомы сможет это сделать в клинике Clinicus, расположенной на ул. Шаулю.
Как напоминают организаторы мероприятия, рак кожи – одна из наиболее часто диагностируемых форм рака в мире.
„Наиболее опасной, агрессивной и быстро распространяющейся его формой является меланома кожи, представляющая собой злокачественную опухоль, возникающую из пигментных клеток кожи – меланоцитов. (...) Ежегодно более чем у 100 тыс. жителей Евросоюза диагностируется меланома, преимущественно у пациентов в возрасте 40-60 лет“, - указывают специалисты.
„Меланома у мужчин чаще возникает в области груди и спины, у женщин – в области ног. Хотя осведомленность и знания жителей о раке кожи растут, и у большинства людей меланома диагностируется на ранних стадиях, когда возможно эффективное малоинвазивное лечение, уровень смертности от меланомы остается высоким“, - говорится в сообщении клиники „Сантарос“.
Специалисты напоминают, что риск развития рака кожи можно снизить, заметив изменения кожи и обратившись или пройдя профилактический осмотр у дерматовенеролога. Указано, что раннее выявление злокачественного образования и своевременная диагностика заболевания позволяют успешно его вылечить и повысить вероятность выживания.
Отмечается также, что профилактика рака кожи начинается с защиты от солнца, избегания факторов риска и профилактического осмотра родинок у дерматовенеролога, который врачи рекомендуют проходить один раз в год или раз в два года.
Сообщается, что мероприятие организовано Дерматовенерологическим центром клиники „Сантарос“ Вильнюсской университетской больницы и Литовским обществом дерматовенерологов.