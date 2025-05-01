Бесплатные таблетки йодида калия смогут получить и не зарегистрированные в Вильнюсе студенты

„Электронные рецепты будут выписаны и студентам учреждений профобучения и высших учебных заведений, обучающимся в одном из самоуправлений, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской атомной электростанции, но постоянное место жительства которых зарегистрировано в муниципалитете, находящемся за пределами этой зоны“, - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.
По данным учреждения, студенты смогут сделать это сразу после обновления электронных рецептов.
„Рецепты для жителей, которые еще не забрали таблетки йодида калия, Сантаришкская клиника начнет обновлять 2 мая. Этот процесс займет несколько дней“, - пояснили в Министерстве здравоохранения.
„Вместе с рецептом жители увидят в системе e.sveikata запись о посещении врача в Сантаришкской клинике – это всего лишь технический шаг, необходимый для выписки рецепта; эти визиты не оплачиваются Фондом обязательного страхования здоровья“, - отметила она.
Четверть жителей получили бесплатные таблетки
По данным ведомства, бесплатные таблетки йодида калия уже получили четверть жителей страны, декларировавших свое постоянное место жительства не далее 100 километров от Белорусской АЭС.
Как сообщалось ранее, Литва за 500 000 евро приобрела почти 5 млн новых таблеток йодида калия, которые будут распределены жителям 17 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской АЭС в Островце.
В этот список включены Вильнюсское городское и районное, Варенское, Шальчининкское, Тракайское, Электренское, Кайшядорское, Ширвинтское, Укмергское, Молетское, Аникщяйское, Утенское, Игналинское, Зарасайское, Висагинское, Швенчёнское и Йонавское районные самоуправления.
Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.