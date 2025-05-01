Бесплатные таблетки йодида калия смогут получить и не зарегистрированные в Вильнюсе студенты

„Электронные рецепты будут выписаны и студентам учреждений профобучения и высших учебных заведений, обучающимся в одном из самоуправлений, расположенных в радиусе 100 км от Белорусской атомной электростанции, но постоянное место жительства которых зарегистрировано в муниципалитете, находящемся за пределами этой зоны“, - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

По данным учреждения, студенты смогут сделать это сразу после обновления электронных рецептов.

„Рецепты для жителей, которые еще не забрали таблетки йодида калия, Сантаришкская клиника начнет обновлять 2 мая. Этот процесс займет несколько дней“, - пояснили в Министерстве здравоохранения.