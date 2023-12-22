"Бесплатные" пакеты для сортировки отходов уже включены в тариф: что ждет жителей, которые не будут соблюдать порядок

"Раздача емкостей и пакетов дополнительно стоить не будет. Один комплект пакетов стоит 0,57 евро (с НДС ), расходы уже включены в тариф на вывоз мусора. Емкость стоит 1,96 евро (с НДС), 85% этой суммы погасило государство, остальную часть финансировал муниципалитет", – указали представители муниципалитета.

Вильнюсский муниципалитет указал Delfi, что многоразовых емкостей хватит на всех жителей города (281 000 хозяйств). Комплекты пакетов будут раздавать весь 2024 год. Одного рулона домашнему хозяйству должно хватить на 3 месяца.

Жителям придется собирать пищевые отходы в оранжевые пакеты, а потом выбрасывать эти пакеты в контейнер с общими отходами. Позже эти отходы будут отделять от других и компостировать, пакеты будут перерабатывать.

С 1 января 2024 г. в Вильнюсе меняется порядок сортировки отходов – жителям придется сортировать не только пластик, стекло и бумагу, но и пищевые отходы. На этой неделе вильнюсцам начали бесплатно раздавать одноразовые оранжевые пакеты и многоразовые емкости.

Общая стоимость приобретения емкостей и пакетов – около 1,37 млн. евро (с НДС).

С 2024 года в Вильнюсе дорожает услуга по вывозу мусора.

В этом году владельцы жилья площадью 60 кв. м платили за вывоз мусора 46 евро, в следующем плата составит 58 евро.

"Повышение платы зависит от целого ряда факторов: повышение платы за услуги свалок, повышение налога на деятельность, расширение площадок по приему крупногабаритного мусора и др.", – указал муниципалитет.

На вопрос, какие санкции ждут жителей, которые не будут сортировать отходы и не будут пользоваться оранжевыми пакетами, муниципалитет указал, что никакие санкции не предусмотрены, но "по законам жители обязаны сортировать отходы и не смешивать их между собой".

Емкости и оранжевые пакеты сейчас можно получить в муниципалитете, во всех староствах и на площадках, где принимают крупногабаритный мусор.

Глава компании Žiedinė ekonomika Домантас Трацявичюс сказал, что он убежден - идея муниципалитета пользы не принесет.