Бесплатные и анонимные консультации для юных жителей Вильнюса

"Дети, подростки и молодые люди часто сталкиваются с различными проблемами эмоционального и физического здоровья, но зачастую им некого спросить и они не знают, как их преодолеть. Кроме того, от обращения за помощью их часто удерживает страх того, что сверстники, родители или учителя об этом узнают. Доступность бесплатных и анонимных квалифицированных специалистов чрезвычайно важна для каждого молодого человека. Специалист предоставит актуальную информацию, поддержку, а просто иногда просто — уверенность и спокойствие", — говорит Симона Бялюне, вице-мэр Вильнюса.

Помощь, оказываемая в кабинетах доброжелательного отношения, учитывает потребности и интересы детей и молодых людей, как индивидуально, так и в группах. Молодые люди до 29 лет могут прийти к специалистам, если у них есть вопросы о здоровом образе жизни, психическом здоровье, сексуальном и репродуктивном здоровье, или если они хотят проконсультироваться по другим темам, связанным с благополучием и здоровьем.