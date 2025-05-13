Бенкунскас критикует предложения по налогу на недвижимость: вводится "налог жителя Вильнюса"

„Читая это новое предложение о якобы большей свободе для местного самоуправления, я вспоминаю анисовые конфеты. Они могут быть красиво упакованы, но как только вы их попробуете, вам захочется их выплюнуть. Для кого-то это может быть вкусно, но точно не для меня. Из того, что я прочитал, к сожалению, продолжает складываться впечатление, что даже с обновленной моделью правящее большинство в Сейме вводит „налог жителя Вильнюса“. По сути, налог взимается с того факта, что вы живете в Вильнюсе, а не где-то еще в Литве“, - в сообщении, распространенном муниципалитетом, цитируется Бенкунскас.