Бенкунскас критикует предложения по налогу на недвижимость: вводится "налог жителя Вильнюса"

„Читая это новое предложение о якобы большей свободе для местного самоуправления, я вспоминаю анисовые конфеты. Они могут быть красиво упакованы, но как только вы их попробуете, вам захочется их выплюнуть. Для кого-то это может быть вкусно, но точно не для меня. Из того, что я прочитал, к сожалению, продолжает складываться впечатление, что даже с обновленной моделью правящее большинство в Сейме вводит „налог жителя Вильнюса“. По сути, налог взимается с того факта, что вы живете в Вильнюсе, а не где-то еще в Литве“, - в сообщении, распространенном муниципалитетом, цитируется Бенкунскас.
„Предложенный муниципальным советам необлагаемый налогом минимум в размере от 20 000 до 80 000 евро по-прежнему несет в себе огромный риск возникновения „налога жителя Вильнюса“. Почему? Если муниципальные советы в остальной части Литвы захотят освободить людей от этого налога, они установят рубеж в 80 000, и почти никто его не будет платить. Если бы мы применили в Вильнюсе наиболее дружественный жителям Вильнюса рубеж в 80 000, после переоценки имущества в следующем году большая часть недвижимости в Вильнюсе всё равно будет дороже этой суммы. Таким образом, остается огромный риск того, что в случае принятия такой модели будет предпринята попытка финансировать оборону всей Литвы за счет „налога жителя Вильнюса“. Оборона всей Литвы – это дело всех литовских самоуправлений, а не только Вильнюса“, - подчеркнул мэр.
Бенкунскас также задается вопросом, почему среди предложений не было налоговых льгот на арендуемое жилье.
„Также очень жаль, что идея применения налоговой льготы к арендному жилью, которая обсуждалась ранее, не попала в законопроект. Мы должны понимать, что собственник будет включать налог в стоимость аренды, тем самым увеличивая ее. Если бы такая льгота появилась, это не только повысило бы доступность жилья, но и подтолкнуло бы людей не прятать свое жилье в тени договоров аренды“, - сказал он.
Правительство предлагает разрешить муниципалитетам устанавливать минимальный размер налога на недвижимость в диапазоне от 20 000 до 80 000 евро, а в муниципалитетах, которые еще этого не сделали, со следующего года применять порог в 40 000 евро.
Это предусмотрено в законопроекте о налоге на недвижимость, зарегистрированном Министерством финансов в понедельник. Предлагается, чтобы муниципальные советы до декабря текущего года определили порог стоимости необлагаемого налогом основного жилья.
Предлагается, чтобы для недвижимости стоимостью до 200 000 евро применялась ставка налога в размере 0,1%, свыше этой стоимости и до 400 000 евро – 0,2%, от 400 до 600 000 евро – 0,5%, а свыше 600 000 евро – ставка налога в размере 1%.
Министерство финансов по-прежнему предлагает 50% налоговую льготу по налогу на недвижимость, уплачиваемому за основное место жительства, а также 75% налоговую льготу для семей, воспитывающих троих и более детей или ребенка с ограниченными возможностями – в обоих случаях стоимость жилья не должна превышать 450 тыс. евро.
Вся остальная недвижимость, принадлежащая резиденту, т. е. за исключением жилого жилья, будет облагаться налогом с общей налогооблагаемой стоимости в 20 000 евро.
Недвижимость более высокой стоимости будет облагаться налогом по той же ставке, что и первое жилье – в диапазоне от 0,1 до 1%.
Это будет применяться к общей налоговой стоимости одноквартирных, двухквартирных, многоквартирных, различных социальных групп, жилых домов (квартир), садовых участков, гаражей, зданий для разведения животных, обработки сельскохозяйственной продукции, а также для выращивания растений, подсобного хозяйства, научных, религиозных, личных рекреационных, общественных рекреационных зданий и инженерных сооружений (включая рыбохозяйственные сооружения).
Для коммерческой недвижимости предлагается ввести дополнительную ставку налога в размере 0,2%, она также будет облагаться нынешним налогом в размере 0,5-3%, установленном муниципалитетами.
К заброшенной или запущенной недвижимости будет применяться ставка налога в размере 4%.
Муниципальные советы также будут иметь право снижать налог или вовсе отменять его за счет своего бюджета, а налог, не превышающий 5 евро, вообще не придется платить.
Налог будет зачисляться в бюджет муниципалитета, на территории которого расположена недвижимость, за исключением доходов от дополнительной ставки 0,2% для коммерческой недвижимости и неосновного жилья.
Согласно порядку, стоимость недвижимости будет переоцениваться не каждые пять лет, как это происходит сейчас, а каждые три года.