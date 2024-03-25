Белорусы в Вильнюсе отметили День свободы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В понедельник вечером представители белорусской диаспоры и их сторонники с литовским триколором и белорусскими историческими флагами собрались на Лукишкской площади столицы, чтобы отпраздновать День независимости.

На Лукишкской площади была размещена ​​выставка фотографий о белорусском батальоне в Литовской армии в 1918-1923 гг. и войне в Украине.

В ходе праздничного митинга ко Дню независимости Беларуси собравшиеся также зажгли свечи у мемориала "Стражи Света " жертвам режима Лукашенко и белорусским героям добровольцам возле посольства Беларуси, а затем прошли маршем к реформатской церкви, где состоялся концерт Свободного хора.

В праздничном митинге приняли участие глава Рады Народной Республики Беларусь Ивонка Сурвилла, лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, а также депутат Сейма Кястутис Вилкаускас и другие.

Официально День независимости 25 марта в Беларуси не отмечается.

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