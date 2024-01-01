Белорусы на праздники поехали домой: таких очередей на границе еще не бывало

Один мужчина на границе сказал журналистам, что стоит уже 49 часов. Он таких очередей еще не видел.

"Максимум приходилось стоять 20 часов. Но это в Грузии, здесь всегда не больше нескольких часов", – рассказал мужчина.

"За пять лет вижу такое впервые", – сказал другой водитель.

Большинство не скрывало, что едут в Беларусь на праздники.

"Я хотел на праздники съездить домой. Я работаю в транспортной компании, на праздники меня отпустили. Но вот, празднуем на границе", – сказал белорус.

Другой считает, что это результат закрытия КПП на границе Литвы и Беларуси.

Возмущен ситуацией и женатый на белоруске немец. "Мы здесь 48 часов. Нет ни кофе, нет туалета, только два маленьких на улице. Это ужас, там такая грязь. И это Европейский союз?" – возмущался немец.

Его жена белоруска сказала: "Мы в шоке. Едем с тремя детьми, у одного болит живот, а мы ни в туалет пойти не можем, ни воды купить. Мы голодные", – сказала она.