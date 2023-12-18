Белорусы едут за покупками в Литву и возвращают миллионы: что вывозят и сколько тратят

Соседи из Беларуси обычно едут в нашу страну за покупками, но точный поток покупателей определить непросто.
Представитель компании Akropolis Group Айсте Янкунайте сказала, что у них нет данных, какой процент покупателей составляют граждане Беларуси.
Представитель Ikea Рената Данте сказала, что они также не собирают такие данные, но заметила, что сейчас к ним приезжает немного белорусов и их число сокращается.
Эту информацию подтверждают и данные Службы охраны госграницы.
"В последние месяцы сокращается число белорусов, пересекающих границу с Литвой, если сравнивать с потоками, которые были летом", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис, однако он не исключил, что перед праздниками возможен рост числа приезжих, но больших потоков не будет.
СОГГ представила данные о количестве приезжающих в Литву белорусов. Согласно этим данным, в этом году приезжих больше всего было летом и в начале осени. В июле в Литву приехали 146 000, в августе – 169 000, а в сентябре 216 000 граждан Беларуси.
До 14 декабря в Литву приехали чуть больше 40 000 белорусов.
Приезжие из третьих стран в Литве могут пользоваться системой Tax free и вернуть НДС.
По данным Минфина, такой порядок установлен на европейском уровне и осуществлять его должны все страны ЕС.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), с октября 2022 г. до ноября 2023 г. только белорусы представили больше 174 000 деклараций, на основе которых им вернули 4,77 млн. евро НДС. Минфин утверждает, что, поскольку порядок действует во всем ЕС, сейчас нельзя выделить какие-то страны и не возвращать их гражданам НДС. Этот порядок распространяется на жителей всех стран, которые не являются гражданами ЕС.
НДС возвращают за покупки на сумму не меньше 40 евро.
Представитель ГНИ Агне Зелене сказала, что участие торговцев в системе Tax free необязательно. Также отмечается, что НДС не возвращают за товары, которые по своему типу и вывозимому количеству явно не могут относиться к вещам для личного пользования, например, если покупать 5 холодильников, 10 компьютеров и т.д.
В Литве услугу возврата НДС предоставляет ЗАО Global Blue Lietuva. Его глава Денис Гринявичюс сказал, что во всех странах различается наименьшая сумма, с которой возвращают НДС. Где-то она составляет 30 евро, а где-то 100 евро, но надо не забывать, что за некоторые роскошные товары стоимостью больше 300 евро НДС также не вернут.
"Например, если вы покупаете электронику или дорогие духи стоимостью 500 евро, тогда НДС не вернут", – сказал он.
По словам Гринявичюса, чаще всего НДС возвращают именно белорусы.
Они составляют 84,96% от всех подателей деклараций. На втором месте - граждане Израиля - 3,5%, на третьем Украины - 2,07%. На четвертом месте идут граждане Турции (1,57%), а на пятом россияне (1,02%).
По словам Гринявичюса, число россиян, по сравнению с 2019 г., сократилось на 95,22%.
Далее идут граждане США (0,74%), Грузии (0,5%), Казахстана (0,48%), Великобритании (0,48%) и Норвегии (0,43%).
Гринявичюс поделился также данными, по которым видно, что белорусы чаще всего покупают в Литве и за что возвращают НДС.
По его словам, 25,5% покупок - электроника, ее покупают в магазинах Topo centras, Elektromarkt и др. 21,9% – товары домашнего обихода (Depo, Senukai и др.). 17,91% – одежда и обувь. Продукты питания составляют 7,77%, спортивные товары – 5,97%. Еще 2,32% - духи и косметика, а часы и ювелирные изделия – 0,86%.
Средняя корзина покупок белоруса в Литве, за которую просят вернуть НДС, в 2023 г. составляла 235 евро.
Гринявичюс заметил, что тот факт, что за год белорусам вернули почти 5 млн. евро может формировать отрицательное отношение, но согласно подсчетам, за каждый возвращенный евро государство получило 1,5 евро.
"Мы возвращаем деньги только за товары, за услуги не возвращаем. Может, люди жили в гостинице, заливали горючее, заходили в кафе, покупали товары меньше чем на 40 евро, все это остается в нашей стране", – сказал он.
Экономист Альгирдас Барткус сказал, что, по его мнению, это несправедливый порядок.
"Есть смысл разрешить не платить НДС только в том случае, если они этот НДС заплатят в своей стране, чтобы не было двойного налогообложения, но я сомневаюсь, что так бывает. Я думаю, такого порядка не должно быть", – сказал он.