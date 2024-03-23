Белорусский писатель: осознание белорусами и литовцами общей истории — мощное оружие против "русского мира"

"То, что раньше было одной из интерпретаций, [когда] всем было очень интересно, как белорусы смотрят [на историю], сейчас почему-то стало большой проблемой в Литве. Но я думаю, что мы из этого выйдем, потому что я не один, кто так думает. Надеюсь, что у нас будет больше таких встреч, что между нашими народами все будет хорошо. Я этого ожидаю. И мне как литовцу очень важно, чтобы между нами все было хорошо", — сказал он.