Белорусские таможенники пожаловались на литовских коллег: оформление не более двух грузовиков в час в Meдининкай

В ведомстве утверждают, что ситуация с образованием очередей на выезд из Беларуси "с каждым днем усложняется". За минувшие сутки в указанном пункте пропуска оформлено литовцами на въезд в свою страну лишь 10% от нормы, в общем на литовском направлении — не более 30%.

"Сейчас выехать в сопредельную страну пытаются 1500 уже оформленных белорусскими контролирующими органами авто, из которых 720 "застряли" в пункте пропуска "Каменный Лог", — добавили в ГТК.

Въезд в Латвию также затруднен. Через единственный функционирующий в этом направлении пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный с белорусским «Григоровщина») за последние сутки на сопредельную сторону проследовало 45% ожидающих в очереди грузовиков.

«К сожалению, таможенные органы Беларуси, принимающие все меры по оформлению транспорта на белорусской стороне, не могут повлиять на работу контролирующих служб сопредельных стран, которые намеренно сдерживают потоки грузовиков», — подчеркнули белорусские таможенники.