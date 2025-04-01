2025.04.01 11:32

Белорусские службы сообщают о задержании нелегально приехавшего из Литвы гражданина США

 
СОГГ уточнила ситуацию
ru.DELFI.lt
Pabradėje šalia įvykio vietos judanti kariuomenės ir gelbėjimo tarnybų technika
Pabradėje šalia įvykio vietos judanti kariuomenės ir gelbėjimo tarnybų technika
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В Литве продолжаются поиски пропавшего 25 марта американского военного, а соседние страны „трудятся“ над пропагандой. 31 марта белорусская таможня сообщила о задержании якобы приехавшего из Литвы нелегально американца.

На официальном сайте таможни сказано, что в пустом грузовом вагоне приехавшего из Литвы поезда был задержан 27-летний гражданин США. Начато расследование.

Политолог Линас Кояла сказал LRT, что, скорее всего, на эту тему будут и другие спекуляции.

„Спекуляции необязательно будут взаимодополняющими. Они могут противоречить друг другу. Одна из главных тактик, которые в такой ситуации используют службы России и Беларуси - просто сделать как можно больше противоречивых заявлений.

У них нет цели в чем-то убедить, они сеют хаос, сомнения, беспокойство, недоверие к службам, к официальной информации. Такие действия не удивляют. Хотя в связи с этим случаем таких примеров было немного. Но если ситуация не прояснится, если не найдут четвертого военного, возможно, будут такие примеры“, - сказал Кояла.

СОГГ уточнила факты , которые могут быть как-то связаны с информацией белорусской стороны. Сразу же отмечается, что тут нет ничего общего с событиями на полигоне в ПабрадеT.

В Литве несколько недель гражданин США находился законно. Пограничники 26 марта общались с ним на границе с Россией, на вокзале в Кибартай, а 27 и 30 марта на границе с Беларусью, около вокзала в Кене.

Напомним, что 25 марта на военном полигоне в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничной бронемашине М88. На следующий день стало известно, что машина утонула в болоте. Началась поисково-спасательная информация. 31 марта рано утром бронемашину вытащили из болота. Найдены тела троих пропавших военных. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины их смерти.

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