Белорусские службы сообщают о задержании нелегально приехавшего из Литвы гражданина США

На официальном сайте таможни сказано, что в пустом грузовом вагоне приехавшего из Литвы поезда был задержан 27-летний гражданин США. Начато расследование.

Политолог Линас Кояла сказал LRT, что, скорее всего, на эту тему будут и другие спекуляции.

„Спекуляции необязательно будут взаимодополняющими. Они могут противоречить друг другу. Одна из главных тактик, которые в такой ситуации используют службы России и Беларуси - просто сделать как можно больше противоречивых заявлений.