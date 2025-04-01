Белорусские службы сообщают о задержании нелегально приехавшего из Литвы гражданина США

На официальном сайте таможни сказано, что в пустом грузовом вагоне приехавшего из Литвы поезда был задержан 27-летний гражданин США. Начато расследование.
Политолог Линас Кояла сказал LRT, что, скорее всего, на эту тему будут и другие спекуляции.
„Спекуляции необязательно будут взаимодополняющими. Они могут противоречить друг другу. Одна из главных тактик, которые в такой ситуации используют службы России и Беларуси - просто сделать как можно больше противоречивых заявлений.
У них нет цели в чем-то убедить, они сеют хаос, сомнения, беспокойство, недоверие к службам, к официальной информации. Такие действия не удивляют. Хотя в связи с этим случаем таких примеров было немного. Но если ситуация не прояснится, если не найдут четвертого военного, возможно, будут такие примеры“, - сказал Кояла.
СОГГ уточнила факты , которые могут быть как-то связаны с информацией белорусской стороны. Сразу же отмечается, что тут нет ничего общего с событиями на полигоне в ПабрадеT.
В Литве несколько недель гражданин США находился законно. Пограничники 26 марта общались с ним на границе с Россией, на вокзале в Кибартай, а 27 и 30 марта на границе с Беларусью, около вокзала в Кене.
Напомним, что 25 марта на военном полигоне в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничной бронемашине М88. На следующий день стало известно, что машина утонула в болоте. Началась поисково-спасательная информация. 31 марта рано утром бронемашину вытащили из болота. Найдены тела троих пропавших военных. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины их смерти.