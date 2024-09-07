Белорус выиграл суд по ВНЖ, но из-за стресса решил переехать из Литвы в Польшу. Теперь думает перенести и бизнес

Семья смогла доказать, что это ошибка службы, и сохранила свои виды на жительство. Но после такого стресса было принято решение переехать в Польшу. Как говорит Филипп Дайнеко, „если с безопасностью есть проблемы, то гарантии для бизнеса уже не так важны“.
Телеграм-канал о белорусском ІТ в Польше Dzik Pic поговорил с ним о суде, переезде и о том, почему всем белорусам нужно посетить Белосток.
„Было бы лучше, если бы Литва просто сказала честно: „Белорусы, нот велком““
— Мы выбрали Литву, потому что, во-первых, в этой стране уже 10+ лет открыт Flatlogic, — говорит Филипп. — Изначально компания занималась продажей так называемых шаблонов приложений через PayPal, который не работал в Беларуси. Поэтому, чтобы иметь возможность получать деньги на юрлицо, я под конец университета поехал в Литву и просто основал там фирму.
Ну и, во-вторых, в Литве нам тогда оказали суперподдержку. Помню даже концерт в 2020 году, где было две „Погони“ — белорусская и литовская, с хвостом вниз и вверх.
Но после войны все изменилось. То есть со стороны простых людей отношение не изменилось, какое было, такое и осталось. А вот в медиа, департаменте миграции изменения заметны. Миграционка начала, скажем так, относится не очень хорошо. Например, у меня есть знакомые, которым отказали во въезде из-за их работы в белорусском банке в прошлом. Я также знаю тех, кто подает в ЕСПЧ на Литву.
Мне кажется, было бы лучше, если бы Литва просто сказала честно: „Белорусы, нот велком“. И мы тогда б просто все поехали в Польшу.
„По нашему вопросу миграционная служба была как будто слепая“
Филипп говорит, что они с женой сознательно решили в момент переезда в 2021-м не получать статус беженца, чтобы „не нагружать государство“. Вместо этого они легализовались как супруги через Blue Card (основным заявителем выступила жена).
— Мы с женой работаем вместе, — продолжает собеседник. — Однако на момент подачи заявления требования к зарплате были не такие, как сейчас: три средние зарплаты по Литве. А потом этот показатель снизили до 1,5 средней зарплаты. Наш бухгалтер позвонил в миграционную службу. Мол, мы знаем, что вы нам выдали ВНЖ на старых условиях, но можно ли их уменьшить? В департаменте миграции сказали, что да, конечно.
Дальше все было нормально. Но через полтора года, в декабре, как раз к праздникам, когда все закрыто, жене пришло письмо. „Принято решение аннулировать ваш вид на жительство“, и 14 дней на апелляцию. Такое же сообщение пришло через две недели и мне.
И слава богу, что тогда давалось 14 дней, потому что сейчас дают 14 дней на выезд, и неважно, подал ты апелляцию или нет.
Мы попытались обжаловать это решение. Но по нашему вопросу миграционная служба была как будто слепая. Хотя понятно же, что в тот момент закон был один, а потом стал другой.
Мы обратились в суд. Суд первой инстанции тоже как будто глаза закрыл. Но вот Верховный суд встал на нашу сторону.
"Всем советую Белосток"
Филипп говорит, что в итоге они все-таки доказали свою правоту, и суд решил оставить им ВНЖ (последнюю инстанцию выиграли в мае).
Но еще до этого было решено переехать в Польшу. Тем более что у жены бизнесмена есть польские корни.
— Хоть мы и выиграли суд, но все эти колебания... Если ты не можешь вернуться домой, ты должен строить жизнь за границей. Там, где чувствуешь себя спокойно; где есть долгосрочная возможность спланировать жизнь семьи, своего бизнеса. А не так что закон в один день поменяли, и миграция решила, что всё“, — объясняет белорус.
Семья выбрала Белосток, потому что, во-первых, здесь есть знакомые, близкие и большое белорусское комьюнити. Во-вторых, он географически ближе к Вильнюсу, где по-прежнему работает Flatlogic (юрлицо в Беларуси в статусе ликвидации).
В-третьих, по словам Филиппа, здесь проще и быстрее легализоваться: „В других городах нужна онлайн-запись, так? А в Белостоке ты в тот же день приходишь с пакетом документов, подаешься, и тебе ставят печать. И вот ты уже легально находишься в Польше“.
— Всем советую Белосток, — продолжает Филипп. - Я чувствую какую-то душевность в этом городе. Нас здесь принимают, приветствуют. В торговом центре Alfa вывески на белорусском языке. Где такое еще?
Может быть, потому, что это небольшой город, не столица, но Белосток, мне кажется, искренний. У меня такое ощущение, что город тебя принимает. Очень комфортно. Конечно, жаль, что здесь нет большого озера, реки или гор для хайка, но все остальное — гуд.
Язык как один из плюсов жизни в Польше
— Да, из плюсов жизни в Польше можно отметить язык, — говорит Филипп. — Потому что даже если ты не знаешь польского, но говоришь по-белорусски, то почти сразу все понимаешь. Польский проще выучить, чем литовский.
В Литве мы начали разговор так: „Laba diena! По-русски or English?“. И те, кто постарше, выбрали русский, а молодежь до 30 лет — английский. Но мне кажется, что отношения к тем, кто хоть немного говорит по-литовски, лучше.
Все же литовцы очень ценят свой язык, для них это один из столпов самоидентичности. И если ты спрашиваешь по-русски или по-английски, ты как бы сразу показываешь, что ты чужой человек. Думаю, если бы мы больше говорили по-литовски, нас бы лучше воспринимали.
А в Польше все хоть как, но по-славянски разговаривают. И поэтому, мне кажется, здесь интеграция проходит проще.
Что с бизнесом?
На вопрос, не планируют ли перенести Flatlogic в Польшу, Филипп Дайнеко отвечает положительно: „Сейчас бизнес ведется в Литве. Но такой план есть. Постепенно здесь осядем, как когда-то было в Минске — с большим офисом в Варшаве и всеми этими делами“.
По его мнению, один из плюсов Польши для предпринимателя — географическая близость к Западной Европе. При этом бизнесмен подчеркивает, что и на литовскую бизнес-среду ему не приходится жаловаться.
— За все 11 лет у нас никогда не возникало проблем. Конечно, особое отношение к тому, что ты белорус, украинец или русский, было и раньше. Например, у тебя могли потребовать залог в 200 евро для выпуска карты. Или случались периодически волны, когда чистили компании с людьми постсоветского происхождения. Но как бизнес-среда Литва супер. Не знаю, как в Польше, но литовская мне очень нравится.
— Не трудно ли снова переехать, уже в третий раз?
— Ну, здесь уже действуют другие, более важные факторы. Да, краткосрочно жить „следующим днем“ в Литве можно. Но если хочешь как-то планировать, или тебе нужно что-то более стабильное, как белорусу... То мне больше нравится жить в Польше — из-за нашей уникальной ситуации, которую поляки прекрасно понимают.