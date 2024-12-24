2024.12.24 12:28

Белое Рождество только в мечтах: все праздничные дни будет преобладать пасмурная погода

 
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Kalėdinis laikotarpis Vilniuje
Kalėdinis laikotarpis Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Во вторник на большей части территории страны небо останется пасмурным. Краткосрочные прояснения смогут появиться только в южной части Литвы.

Из-за низких облаков над большей частью страны пойдет небольшой дождь. Преимущественно будет небольшой дождь или туман. Будет слегка ощутимый западный ветер. Самая высокая температура будет колебаться от 1 градуса холода до 4 градусов тепла. Еще более теплый день должен быть на морском побережье, где температура воздуха достигнет 5-6 градусов тепла.

В среду вечером сохранятся плотные облака, но в некоторых районах все же можно будет увидеть участки ясного неба. Значительных осадков не должно быть. Подует легкий юго-западный ветер, поэтому в некоторых районах Литвы будет густой туман. Самая низкая температура составит от 3 мороза до 2 градусов тепла, на побережье - от 3 до 5 градусов тепла. Местами гололед.

В рождественское утро не будет больших перемен. Днем с запада появятся еще более плотные и низкие облака, ​​небо будет повсюду полностью затянуто тучами, а кое-где будет незначительный дождь и туман. Понемногу усилится юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.

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