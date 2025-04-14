Беларусь передала Литве осужденного за финансовые аферы Йомантаса

Информированные источники сообщили Delfi, что Йомантас находится в Литве.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, указав, что Йомантаса передали Литве две недели назад
Белорусские пограничники задержали его 29 декабря 2024 года. Мужчина ехал с чужим паспортом.
„Он сказал, что является гражданином Литвы и не мог покинуть страну под своим именем, поэтому одолжил паспорт у друга“, – сообщали белорусские пограничники.
За использование чужого документа он был осужден в Беларуси и приговорен к лишению свободы на 2 года, но пробыл в белорусской тюрьме всего 4 месяца.
Однако на волю Йомантаса не выйдет. В июне 2022 года за сокрытие налогов он был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.
Несмотря на то, что во время этого наказания он неоднократно нарушал порядок, судьи его жалели и к реальному наказанию не приговаривали.
Только побег в Беларусь стал последней каплей, после этого Клайпедский участковый суд приговорил его к тюремному заключению. До окончания отсрочки ему оставалось два дня, однако сейчас ему придется отсидеть за решеткой больше года.
Кроме того, он является фигурантом еще одного расследования, связанного с мошенничеством.
Ранее Йомантас был судим за нелегальное хранение оружия, сокрытие налогов и нарушение общественного порядка. До сих пор суды не приговаривали его к реальному заключению.
Кроме того, он систематически нарушает Правила дорожного движения, ездит за рулем пьяный, без прав, превышает скорость и т.д. С 2017 г. за нарушение ПДД его наказывали больше 80 раз.