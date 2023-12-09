Базирующиеся в Литве самолеты НАТО перехватили российские истребители

После передачи контроля, которая была согласована со шведскими ВВС, бельгийские истребители вернулись на базу в Шяуляй. Позже в тот же день французские истребители Mirage 2000–5, также базирующиеся в Шяуляй, были подготовлены к выявлению еще одного летевшего из Калининграда самолета. Однако в силу развития тактической ситуации было решено не поднимать истребители.