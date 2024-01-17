Бартошявичюс в суде по-прежнему отрицает свою вину

Бартошявичюс с адвокатом Олегом Шибковым прибыл на заседание суда. На этом заседании он дает свои показания.
Перед судом обвиняемый отказался что-либо комментировать журналистам.
"Бартошявичюс давал показания. Я ничего не могу комментировать, поскольку он просто высказал свое мнение в связи с обвинениями, о событиях. Его позиция такова, что вина отрицается, он не признает свою вину по всем эпизодам", – сказал адвокат.
Шибков не указал, какие аргументы намерен использовать в защите Бартошявичюса. Он сказал, что не может подробно комментировать дело, поскольку слушания проходят на закрытых заседаниях.
После обеда в суде продолжится опрос обвиняемого.
Прокурор Донатас Скребишкис сказал, что Бартошявичюс отвечает на вопросы.
"Обвиняемый дает показания, отвечает на задаваемые вопросы, высказывает свою позицию", – сказал прокурор.
Он не вдавался в детали обвинений, но подтвердил, что по имеющимся данным, преступления совершались больше года.
Скребишкис сказал, что пока оценить показания Бартошявичюса сложно, но, по его словам, дело не должно быть закрыто.
"Прокурор, который начал расследование, убежден в том, что в деле достаточно доказательств вины обвиняемого, он составил обвинительный акт. Дело передано в Паневежский окружной суд. Говорит, что дело закроют или оно завершится каким-то другим решением, нет повода", – заметил прокурор.
По словам Скребишкиса, сейчас Бартошявичюс не может пользоваться своим банковским счетом, кроме того, он дал письменную подписку о невыезде, у него изъяли документы.
Суд в рамках этого дела принял три гражданских иска. Что это за иски, публично не комментируют.
"Обвиняемый Бартошявичюс не признает свою вину. Однако он согласился представить свою позицию и сделает это на следующем заседании суда", – сказала судья Йолита Гудялене в декабре.
Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде закрытые.
Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью несовершеннолетнего лица (4 эпизода).