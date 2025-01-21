2025.01.21 11:46

Барсук удивил всех: проснулся раньше времени?

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Pabudo barsukas
Pabudo barsukas
ФОТО: Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas

20 января на видео попал барсук, сообщает Вейшвильский государственный природный резерват. Ежегодно по поведению этого животного (25 января) пытаются определить, когда придет весна. В этом году барсук проснулся раньше срока.

„20 января был зафиксирован первый в этом году барсук, который вышел из своей „спальни“. Что мешает ему заснуть? Видимо, теплая зима. Поскольку зимы стали теплее, такое поведение нельзя назвать каким-то из ряда вон выходящим“, – писали специалисты резервата.

В прежние времена верили, что 25 января просыпается барсук и выходит из своей норы. Если светит солнце, он пугается своей тени и прячется обратно в нору, где спит до весны. Люди верили, что в таком случае весна будет поздней.

А если день, когда вышел барсук, бывает пасмурным, барсук гуляет по лесу. В таком случае прогнозируют теплый остаток зимы и раннюю весну.

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