Барсук удивил всех: проснулся раньше времени?

„20 января был зафиксирован первый в этом году барсук, который вышел из своей „спальни“. Что мешает ему заснуть? Видимо, теплая зима. Поскольку зимы стали теплее, такое поведение нельзя назвать каким-то из ряда вон выходящим“, – писали специалисты резервата.

В прежние времена верили, что 25 января просыпается барсук и выходит из своей норы. Если светит солнце, он пугается своей тени и прячется обратно в нору, где спит до весны. Люди верили, что в таком случае весна будет поздней.