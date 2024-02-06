Банкомат проглотил деньги: что делать, чтобы не остаться ни с чем

"Банкомат проглотил немалую сумму. После жалобы был получен ответ, что после инкассации эти деньги не нашли. Выход один – обращение в суд", – жаловалась в соцсети одна женщина.

Юрист Центробанка Литвы Лауринас Жижис сказал, что подобные жалобы редки - бывает всего несколько за год.

"Эти жалобы похожие, т.е. клиенты через банкомат вносили деньги на счет, обычно это большие суммы, и не всю сумму зачислили на счет", – сказал он.

По его словам, практика рассмотрения таких жалоб показывает, что жалобы на неисправную работу банкомата подтверждаются редко. Весь процесс - внесение денег, их пересчитывание, закрытие ниши и т.д. четко фиксируется в журнале банкомата.

"Конечно же, иногда банкоматы, как и другая техника, дают сбой", – согласился Жижис.