Банк Artea предупреждает: мошенники пытаются воспользоваться сменой названия

Жителям пишут о необходимости „обновить безопасность“. В письме сначала выражают радость в связи с переводом услуг на новую платформу, а далее предлагают перейти по ссылке и подключиться к системе, чтобы обновить свои данные, без чего клиент якобы не сможет пользоваться услугами. Если клиент это сделает, данные попадут в руки мошенников.
Банк Artea просит клиентов проявить бдительность и информирует, что банки подобные письма не рассылают. После того как банк поменял название, клиентам ничего обновлять или подтверждать не надо.
Банк напоминает, что подключаться к э-банкингу следует только через официальную страницу. Созданные мошенниками страницы имеют другое название, разница может быть как в комбинации букв, так и в наличии дополнительных букв или знаков.
Artea обратился в Национальный центр кибернетической безопасности и с его помощью блокировал сайт мошенников. Однако мошенники могут создать новые сайты. Только в этом году по просьбе Artea было блокировано около 80 сайтов, созданных мошенниками.