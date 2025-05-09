Банк Artea предупреждает: мошенники пытаются воспользоваться сменой названия

Жителям пишут о необходимости „обновить безопасность“. В письме сначала выражают радость в связи с переводом услуг на новую платформу, а далее предлагают перейти по ссылке и подключиться к системе, чтобы обновить свои данные, без чего клиент якобы не сможет пользоваться услугами. Если клиент это сделает, данные попадут в руки мошенников.

Банк Artea просит клиентов проявить бдительность и информирует, что банки подобные письма не рассылают. После того как банк поменял название, клиентам ничего обновлять или подтверждать не надо.