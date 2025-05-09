2025.05.09 16:21

Банк Artea предупреждает: мошенники пытаются воспользоваться сменой названия

 
ru.DELFI.lt
„Artea“ bankas įspėja apie sukčius
„Artea“ bankas įspėja apie sukčius
ФОТО: Įmonės nuotr.

Банк Artea (до 5 мая Šiaulių bankаs) призывает своих клиентов к бдительности. Мошенники пытаются воспользоваться новым названием банка. Они рассылают письма, пытаясь выведать коды подключения к э-банкингу. Письма получают не только клиенты этого банка, но и клиенты других кредитных ведомств.

Жителям пишут о необходимости „обновить безопасность“. В письме сначала выражают радость в связи с переводом услуг на новую платформу, а далее предлагают перейти по ссылке и подключиться к системе, чтобы обновить свои данные, без чего клиент якобы не сможет пользоваться услугами. Если клиент это сделает, данные попадут в руки мошенников.

Банк Artea просит клиентов проявить бдительность и информирует, что банки подобные письма не рассылают. После того как банк поменял название, клиентам ничего обновлять или подтверждать не надо.

Банк напоминает, что подключаться к э-банкингу следует только через официальную страницу. Созданные мошенниками страницы имеют другое название, разница может быть как в комбинации букв, так и в наличии дополнительных букв или знаков.

Artea обратился в Национальный центр кибернетической безопасности и с его помощью блокировал сайт мошенников. Однако мошенники могут создать новые сайты. Только в этом году по просьбе Artea было блокировано около 80 сайтов, созданных мошенниками.

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