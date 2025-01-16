Авулис: построить национальный стадион до конца 2026 года – нереально

Авулис сказал, что не намерен выходить из участия в проекте.

„Цель грандиозная, поэтому нужно много терпения. Я не такой всемогущий и сильный, как литовские политики, ведь они могут делать, что хочешь, я не могу ни бороться, ни судиться. (…) Мы еще раз можем сказать, что готовы к осуществлению этого проекта, если дадут разрешения“, – сказал глава Hanner.

Однако, по его словам, из-за промедления с процессом изменения соглашения, завершить строительство стадиона до конца 2026 года нереально.

„Это нереально. Невозможно это сделать. Мы пропустили лето, за которое можно было сделать много работ. Это утерянное время. Придется смириться с новым сроком“, – сказал Авулис.