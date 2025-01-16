2025.01.16 17:14

Авулис: построить национальный стадион до конца 2026 года – нереально

 
ru.DELFI.lt
Nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет дольше, чем планируется, согласовывает с Еврокомиссией изменения концессионного договора о строительстве национального стадиона. Глава компании Hanner Арвидас Авулис надеется, что строительство, остановленное более года назад, может быть возобновлено в этом полугодии, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на BNS.

Авулис сказал, что не намерен выходить из участия в проекте.

„Цель грандиозная, поэтому нужно много терпения. Я не такой всемогущий и сильный, как литовские политики, ведь они могут делать, что хочешь, я не могу ни бороться, ни судиться. (…) Мы еще раз можем сказать, что готовы к осуществлению этого проекта, если дадут разрешения“, – сказал глава Hanner.

Однако, по его словам, из-за промедления с процессом изменения соглашения, завершить строительство стадиона до конца 2026 года нереально.

„Это нереально. Невозможно это сделать. Мы пропустили лето, за которое можно было сделать много работ. Это утерянное время. Придется смириться с новым сроком“, – сказал Авулис.

Он не исключил, что из-за подорожания проекта столичной власти снова придется решать вопрос изменения договора.

Горсовет Вильнюса в августе 2024 года одобрил изменения концессионного соглашения о строительстве нацстадиона. Проект после изменений обойдется муниципалитету и государству в 155,1 млн. евро – на 2,54 млн. евро меньше, чем планировалось в мае.

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