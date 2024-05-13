"Автомузей" в Вильнюсе по случаю дня рождения снижает цены на билеты в два раза

Глава музея Повилас Эйтутис сказал, что идея открытия такого музея родилась 7 лет назад. Хотелось использовать достоинства объекта индустриального наследия – "Таксопарка" – и параллельно подготовить высококлассную экспозицию.

На сегодняшний день вильнюсский "Автомузей" - самый большой музей исторической техники в Литве. В нем больше 100 постоянных экспонатов, музей занимает площадь больше 4500 кв. м.

За полгода в музее провели 11 мероприятий для самой разной публики, от энтузиастов до поклонников литературы.

С 12 по 19 мая билеты в музей будут стоить на 50% дешевле: suauвзрослый билет 10 евро, детский – 5 евро.

Вишенкой на торте станут бесплатные экскурсии 18–19 мая. Экскурсоводы расскажут не только об экспонатах музея, но и о таксопарке, в здании которого находится музей.