2024.05.13 08:27

"Автомузей" по случаю дня рождения снижает цены на билеты в два раза

 
ru.DELFI.lt
Prabangūs senoviniai automobiliai.
Prabangūs senoviniai automobiliai.
ФОТО: Shutterstock
Вильнюсский "Автомузей" по случай своего первого дня рождения снижает цены на билеты в два раза. Билеты со скидкой можно купить до 19 мая, пишет портал madeinvilnius.lt.

Глава музея Повилас Эйтутис сказал, что идея открытия такого музея родилась 7 лет назад. Хотелось использовать достоинства объекта индустриального наследия – "Таксопарка" – и параллельно подготовить высококлассную экспозицию.

На сегодняшний день вильнюсский "Автомузей" - самый большой музей исторической техники в Литве. В нем больше 100 постоянных экспонатов, музей занимает площадь больше 4500 кв. м.

За полгода в музее провели 11 мероприятий для самой разной публики, от энтузиастов до поклонников литературы.

С 12 по 19 мая билеты в музей будут стоить на 50% дешевле: suauвзрослый билет 10 евро, детский – 5 евро.

Вишенкой на торте станут бесплатные экскурсии 18–19 мая. Экскурсоводы расскажут не только об экспонатах музея, но и о таксопарке, в здании которого находится музей.

Уникальный опыт ждет 14–18 мая, когда будет открыт не только музей, но и легендарный серпантин, по которому прежде ездили такси.

В праздничную неделю посетители смогут не только осмотреть новый коллекционный DKW F8 Cabriolet, но и сфотографироваться в нем.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии