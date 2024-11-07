Автомобиль китайского посольства стал виновником ДТП, водитель с места происшествия уехал

Редакция Delfi получила информацию о том, что 8 августа, в Друскининкайском районе, в Вечюнай, на ул. Яунистес, на стоянке автомобиль китайского посольства врезался в другое транспортное средство, водитель с места происшествия уехал.

Расследованием занялась столичная полиция, она начала поиски водителя.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала, что такое ДТП было зафиксировано.

„Дело было так: автомобиль дал задний ход и врезался в другой автомобиль“, – сказала представитель полиции.

Она отметила, что повреждения были незначительными - просто царапина.