Автомобиль китайского посольства стал виновником ДТП, водитель с места происшествия уехал

Редакция Delfi получила информацию о том, что 8 августа, в Друскининкайском районе, в Вечюнай, на ул. Яунистес, на стоянке автомобиль китайского посольства врезался в другое транспортное средство, водитель с места происшествия уехал.
Расследованием занялась столичная полиция, она начала поиски водителя.
Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала, что такое ДТП было зафиксировано.
„Дело было так: автомобиль дал задний ход и врезался в другой автомобиль“, – сказала представитель полиции.
Она отметила, что повреждения были незначительными - просто царапина.
Виновник был выявлен, это гражданин Китая 1999 г.р. Был составлен протокол за то, что мужчина уехал с места происшествия и нарушил ПДД, ему назначен штраф в размере 300 евро.
Водитель сказал полиции, что после ДТП он вышел и пытался найти водителя поврежденного авто, но потом уехал, не дождавшись его, поскольку надо было спешить на важную встречу с представителями муниципалитета Друскининкай.
По словам представителя полиции, рассказа водителя подтвердили записи видеокамеры.
Delfi обратился за комментарием в посольство Китая, но пока ответа не получил.