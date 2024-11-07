2024.11.07 12:50

Автомобиль китайского посольства стал виновником ДТП, водитель с места происшествия уехал

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Kinijos Liaudies Respublikos ambasada
Kinijos Liaudies Respublikos ambasada
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Вильнюсская полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля китайского посольства. Его водитель (гражданин Китая) был наказан за то, что уехал с места ДТП.

Редакция Delfi получила информацию о том, что 8 августа, в Друскининкайском районе, в Вечюнай, на ул. Яунистес, на стоянке автомобиль китайского посольства врезался в другое транспортное средство, водитель с места происшествия уехал.

Расследованием занялась столичная полиция, она начала поиски водителя.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сказала, что такое ДТП было зафиксировано.

„Дело было так: автомобиль дал задний ход и врезался в другой автомобиль“, – сказала представитель полиции.

Она отметила, что повреждения были незначительными - просто царапина.

Виновник был выявлен, это гражданин Китая 1999 г.р. Был составлен протокол за то, что мужчина уехал с места происшествия и нарушил ПДД, ему назначен штраф в размере 300 евро.

Водитель сказал полиции, что после ДТП он вышел и пытался найти водителя поврежденного авто, но потом уехал, не дождавшись его, поскольку надо было спешить на важную встречу с представителями муниципалитета Друскининкай.

По словам представителя полиции, рассказа водителя подтвердили записи видеокамеры.

Delfi обратился за комментарием в посольство Китая, но пока ответа не получил.

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