Авиакатастрофу в Литве помогут расследовать эксперты из Германии и Испании

„Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии поручило провести расследование четырем следователям, которые в настоящее время направляются в Литву. Испания назначила двух следователей, которые в ближайшее время также прибудут в Литву“, - сообщил порталу Науйокайтис.

Напомним, что рано утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.

По предварительным данным, погибший в катастрофе пилот – гражданин Испании. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в самолете – граждане Литвы, Германии и Испании. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой пострадал меньше.