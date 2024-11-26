Авиакатастрофу в Литве помогут расследовать эксперты из Германии и Испании

„Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии поручило провести расследование четырем следователям, которые в настоящее время направляются в Литву. Испания назначила двух следователей, которые в ближайшее время также прибудут в Литву“, - сообщил порталу Науйокайтис.
Напомним, что рано утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
По предварительным данным, погибший в катастрофе пилот – гражданин Испании. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в самолете – граждане Литвы, Германии и Испании. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой пострадал меньше.
По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, из зданий вблизи места катастрофы были эвакуированы 13 человек. О них позаботится Вильнюсское городское самоуправление.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет полностью разрушен. Когда самолет упал рядом с домом, загорелись близлежащие склады и автомобиль.
По словам руководителя Национального центра кризисного управления Вилмантаса Виткаускаса, по предварительным данным, авиакатастрофа произошла в результате несчастного случая. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас отметил, что не следует исключать, что данное происшествие является возможным террористическим актом.
Начато предварительное расследование по фактам ненадлежащего содержания или ремонта транспортных средств или дорог, находящегося в них оборудования, а также нарушения международных правил полетов. Минюст, в свою очередь, начал расследование безопасности.