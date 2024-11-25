Авиакатастрофа в Вильнюсе: кто и как сможет получить компенсацию

„В 1999 году Монреальская конвенция устанавливает ответственность авиакомпаний в случае гибели или ранения пассажиров, а также в случае задержки, повреждения или утраты багажа и груза. Эта конвенция создана как единое универсальное соглашение, которое регулирует ответственность авиакомпаний во всем мире“, – комментирует Л. Черешкайте-Кинчювене.
„Сам самолет поврежден безвозвратно, информация на интернет-порталах уже обновлена – указано, что самолет списан 25 ноября 2024 г. Груз разбросан по широкому периметру, поэтому, судя по всему, тоже можно констатировать и утрату груза“, – оценила она.
По ее словам, если предположить, что инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, непреднамеренной ошибки экипажа или погодных условий, ответственность будет возложена на авиакомпанию, которая доставляла груз в соответствии с положениями Монреальской конвенции.
Как поясняет юрист, из-за гибели пилота и раненых членов экипажа на компанию будут распространяться положения законодательства Евросоюза и Испании. Между тем, 13 граждан Литвы, чей дом был поврежден во время инцидента, смогут обратиться через литовские суды за компенсацией прямых убытков и морального ущерба.
Владельцы перевозившихся и утерянных грузов также смогут требовать компенсацию за утраченное имущество, уверяет Л. Черешкайте-Кинчювене. В их случае суммы компенсации могут быть рассчитаны исходя из договорных расчетных единиц (ДРЕ), одна из которых составляет 0,8 евро.
„Интересы владельца утерянного груза, перевозившегося воздушным судном, будут застрахованы авиакомпанией, а максимальный размер ответственности согласно Монреальской конвенции составит 17 единиц ДРЕ за 1 кг веса груза“, – поясняет Л. Черешкайте-Кинчювене.
„Однако следует отметить, что помимо ответственности авиаперевозчика грузовладельцы или экспедиторы часто страхуют груз имущественным страхованием, которое должно компенсировать им полную стоимость утраченного груза“, – добавила она.
По ее словам, если повреждены также дороги или дорожные знаки, то за компенсацией может обратиться и муниципалитет.
„Если во время происшествия была повреждена инфраструктура – дороги, дорожные знаки, в этом случае управляющий дорогами может потребовать возмещения причиненного ущерба для компенсации затрат на ремонт. Такой иск также будет рассматриваться в литовских судах“, – поясняет юрист.
По ее словам, „страховая стоимость“ за безвозвратно утерянный самолет должна быть выплачена его владельцу. Кроме того, Swift Air может понести различные убытки, которые возможно будут застрахованы дополнительно.
Однако она подчеркнула, что несмотря на то, что из-за инцидента Вильнюсский аэропорт был закрыт на несколько часов, компенсация за задержку рейса пассажирам не будет выплачена, поскольку аэропорт был закрыт из-за исключительных обстоятельств.