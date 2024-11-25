Авиакатастрофа в Вильнюсе: кто и как сможет получить компенсацию

По ее словам, если предположить, что инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, непреднамеренной ошибки экипажа или погодных условий, ответственность будет возложена на авиакомпанию, которая доставляла груз в соответствии с положениями Монреальской конвенции.

„Сам самолет поврежден безвозвратно, информация на интернет-порталах уже обновлена ​​– указано, что самолет списан 25 ноября 2024 г. Груз разбросан по широкому периметру, поэтому, судя по всему, тоже можно констатировать и утрату груза“, – оценила она.

„В 1999 году Монреальская конвенция устанавливает ответственность авиакомпаний в случае гибели или ранения пассажиров, а также в случае задержки, повреждения или утраты багажа и груза. Эта конвенция создана как единое универсальное соглашение, которое регулирует ответственность авиакомпаний во всем мире“, – комментирует Л. Черешкайте-Кинчювене.

„Интересы владельца утерянного груза, перевозившегося воздушным судном, будут застрахованы авиакомпанией, а максимальный размер ответственности согласно Монреальской конвенции составит 17 единиц ДРЕ за 1 кг веса груза“, – поясняет Л. Черешкайте-Кинчювене.

Владельцы перевозившихся и утерянных грузов также смогут требовать компенсацию за утраченное имущество, уверяет Л. Черешкайте-Кинчювене. В их случае суммы компенсации могут быть рассчитаны исходя из договорных расчетных единиц (ДРЕ), одна из которых составляет 0,8 евро.

Как поясняет юрист, из-за гибели пилота и раненых членов экипажа на компанию будут распространяться положения законодательства Евросоюза и Испании. Между тем, 13 граждан Литвы, чей дом был поврежден во время инцидента, смогут обратиться через литовские суды за компенсацией прямых убытков и морального ущерба.

„Однако следует отметить, что помимо ответственности авиаперевозчика грузовладельцы или экспедиторы часто страхуют груз имущественным страхованием, которое должно компенсировать им полную стоимость утраченного груза“, – добавила она.

По ее словам, если повреждены также дороги или дорожные знаки, то за компенсацией может обратиться и муниципалитет.

„Если во время происшествия была повреждена инфраструктура – дороги, дорожные знаки, в этом случае управляющий дорогами может потребовать возмещения причиненного ущерба для компенсации затрат на ремонт. Такой иск также будет рассматриваться в литовских судах“, – поясняет юрист.